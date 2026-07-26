Lunedì 27 a Salignano “L’Arca” la nuova produzione TerramMare per la regia di Silvia Civilla

SALIGNANO (Lecce) – Lunedì 27 luglio TerramMare Teatro porta in scena alle ore 21 in Piazza della Torre a Salignano, frazione di Castrignano del Capo, L’Arca, nuova produzione per ragazzi che torna a toccare un tema delicato come il rispetto e la tutela di uno dei beni più preziosi in natura: l’acqua.

Due fratellini perennemente litigiosi si ritrovano all’improvviso coinvolti in un’avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra! Basterà trasformare per una notte la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore con una lunga barba bianca, che aveva più di 600 anni – e proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. I due protagonisti, mettendo da parte i loro continui litigi, vivranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile. Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie sulla preziosità dell’acqua, elemento fondamentale per ogni essere vivente. Per insegnare ai più piccoli, attraverso un linguaggio semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua va rispettata, protetta e amata. Con Chiara De Pascalis e Agostino Aresu, per la regia di Silvia Civilla.

Ingresso gratuito.

Giovedì 30 luglio, invece, alle 21.30 al Castello di Tutino di Tricase è la volta dello spettacolo L’uomo che inventò i Beatles, sempre per la regia di Silvia Civilla, la storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale. Ingresso a pagamento. Euro 10.