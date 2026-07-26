Violento scontro frontale sulla provinciale tra Specchia e Ruffano: sette coinvolti, grave un 13enne

Violento impatto frontale nella serata di ieri lungo la strada provinciale 75, nel tratto che collega Specchia a Ruffano. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 20:00, ha visto coinvolte due autovetture e ha portato al ferimento di sette persone, tra cui tre minori.

In base ai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, una Fiat Punto condotta da una donna di 49 anni di Specchia, con a bordo una 70enne e un ragazzo di 13 anni, procedeva in direzione della cittadina specchiese quando, per cause in fase di accertamento, ha occupato la corsia opposta. Il veicolo è andato così a collidere frontalmente con un’Alfa Romeo Mito che sopraggiungeva nel senso contrario di marcia, sulla quale viaggiava un nucleo familiare residente a Corsano: un uomo di 40 anni, la compagna di 36 e i due figli di uno e due anni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento dei feriti verso l’ospedale di Lecce per gli approfondimenti diagnostici. Le condizioni più severe riguardano il passeggero 13enne della Fiat Punto, per il quale i medici si sono riservati la prognosi, pur confermando che il giovane non si trova in pericolo di vita. La conducente della medesima vettura ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, mentre per la donna di 70 anni la prognosi è di 5 giorni.

Per quanto concerne gli occupanti dell’Alfa Mito, il conducente è stato dimesso con 15 giorni di prognosi, mentre il figlio di due anni è stato ricoverato presso il reparto di Pediatria con un quadro clinico stimato in 10 giorni.

Sul luogo dell’evento sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Tricase per l’esecuzione dei rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito marcati rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Gli accertamenti alcolemici e tossicologici eseguiti sui due conducenti hanno dato esito negativo. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli approfondimenti tecnici volti a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.