Gallipoli in festa: è iniziato il Carnevale

GALLIPOLI – Un’esplosione di colori, coriandoli, stelle filanti, allegria e uno spettacolo mozzafiato che ha stupito dall’inizio alla fine. È partita ufficialmente la grande festa dello storico Carnevale di Gallipoli, uno degli eventi salentini più attesi e partecipati, in grado di attirare nella città bella migliaia di persone provenienti da ogni parte della Puglia. Anche quest’anno musica, divertimento e spensieratezza hanno fatto da padrone lungo Corso Roma dove si è svolta, come sempre, la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che hanno reso omaggio al mondo della settima arte, quella del cinema. “Cinématographe. Luci, Camera, Azione” è, infatti, il tema che è stato scelto per questa edizione dal direttore artistico Alberto Greco.

Ad aprire le danze del lungo corteo non-stop, che ha tenuto incollati gli spettatori dal primo pomeriggio fino a sera, è stato il gruppo storico sbandieratori e musici “Rione Lama” da Oria, che si è esibito al cospetto dei regnanti della festa “Re Candallinu” e “Regina Mendula Riccia”, ai quali il sindaco Stefano Minerva aveva consegnato poche ore prima le chiavi della città.

Dopodiché la sfilata è entrata nel vivo, con l’esibizione di nove gruppi mascherati e con la passerella di cinque carri di prima categoria e cinque di seconda, tutti realizzati rigorosamente in cartapesta.

La danza è stato l’elemento che ha caratterizzato e accomunato le perfomances dei gruppi mascherati, due dei quali, quello del Rione stazione Melissano e quello autonomo di Racale, si sono ispirati alla “Famiglia Addams” e, in particolare, al personaggio di Mercoledì, salito alla ribalta in questo periodo per la recente serie tv. Ad aver scelto come riferimento per la propria coreografia il film “The greatest showman” sono stati invece Discn’r’roll di Gallipoli e il Rione campo dei fiori Melissano.

Mely dance di Galatone ha optato per “I pirati dei Caraibi”, mentre l’associazione Spiriti liberi Melissano ha tratto ispirazione dal film “La febbre del sabato sera”. Mater Lab di Gallipoli, facendo riferimento alla pellicola “Akelarre”, ha poi portato in scena il tema della stregoneria e delle ingiustizie commesse nei confronti delle donne.

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, invece, con il suo “Ciak, si rigira” e Mude Gallipoli con “Caro cinema” hanno fatto una riflessione sulla “crisi” che sta attraversando la settima arte, soppiantata sempre di più da piattaforme come Netflix. Tutte coreografie che hanno animato e catturato l’attenzione del pubblico.

Variegati sono stati anche i carri di seconda categoria, quelli realizzati da giovani artisti emergenti che portano avanti l’antica arte della cartapesta, garantendo così il futuro del carnevale gallipolino. “Un ciak dal cielo” del Team Massimiliano Negro ha reso omaggio alle grandi stelle del cinema venute purtroppo a mancare, come Marcello Mastroianni e Alberto Sordi, mentre il Team Stefano Spada con il suo carro “Stanlio e Ollio, guardo gli asini che volano nel ciel” ha voluto ricordare il celebre duo comico, che con le loro gag ha fatto ridere il mondo intero.

“Polvere di Stelle” del Team di Stefano Sergi & Luigi Carrozza è, invece incentrato sui colossal della cinematografia nazionale e internazionale, mentre in “Ciak, si scimmia” del Team Nico Negro & Andrea Negro, protagoniste sono cinque scimmie che rappresentano cinque generi cinematografici diversi. Il Team Mattia Cortese & Alex Coppola ha realizzato il carro dal titolo “Bugie dalla regia”.

Maestosi e imponenti sono stati poi i carri di prima categoria, vere e proprie meraviglie capaci di lasciare a bocca aperta per la cura dei dettagli, i movimenti e l’originalità. Importanti anche i temi affrontati e i messaggi lanciati.

“Caricature, stelle immortali” è il carro realizzato dal Maestro Franco Monterosso, che vanta la partecipazione ad oltre 40 edizioni, e rappresenta un tributo ai grandi attori della comicità che hanno fatto la storia del cinema, come Totò, Paolo Villaggio (Fantozzi) e Alvaro Vitali (Pierino). I Fratelli Coppola, veterani del carnevale guidati dal Maestro Stefano Coppola, hanno invece dato vita al carro “Irreversibile, la settima arte”, in cui sono raffigurati i più importanti premi del cinema, quali il David di Donatello, il Leone e la statuetta degli Oscar intenti a combattere su una zattera contro un mostro marino, incarnazione dello streaming, che sta mettendo a dura prova l’intero settore cinematografico.

“L’ultima lacrima” è il titolo del carro realizzato dall’emergente team di lavoro capeggiato da Oreste Scorrano, figlio artistico delle botteghe artigiane storiche, e ha per protagonisti la Bella e la Bestia, in un invito ad andare oltre le apparenze e ad amare l’altro, accettandone anche i difetti.

Il giovane team di Fideliter excubat, capeggiato dal Maestro Gabriele Cortese e dal Maestro Roberto Perrone, ha invece creato “Arancia Meccanica”, carro ispirato al celebre film di Kubrick, che tratta la violenza sotto diversi aspetti, con la speranza che questa prima o poi possa cessare.

Infine, il numeroso team di lavoro Siamo noi group, capeggiato dal Maestro Giovanni Pacciolla, ha ideato il carro “Voglio una vita che sia mia”, tanto scenico quanto profondo nel significato. Ispirato al film “Memorie di una geisha”, affronta il tema dello sfruttamento femminile, rivendicando il diritto delle donne ad essere libere e padrone del proprio corpo.

Immancabile è stato poi il corteo funebre de “Lu Titoru”, maschera tipica gallipolina, a cura dell’Azione Cattolica di Sant’Agata, che rappresenta un tradizionale appuntamento, fuori concorso, del carnevale.

A chiudere la serata è stato il concerto degli Avvocati divorzisti in Piazza Tellini.

Grande successo, dunque, per questa prima giornata del Carnevale di Gallipoli. I prossimi appuntamenti saranno martedì 21 febbraio, con il corteo “La morte te lu Titoru” alle 16.30 e con alle 18.30 il percorso teatrale performativo “Alla corte delle fole”, e domenica 26 febbraio, con la sfilata del secondo corso mascherato a partire dalle 14.30 e le premiazioni finali.

