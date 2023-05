Sabato 25 febbraio Biblioteca Bernardini di Lecce il fumettista Gianluca Costantini dialoga con Shady Alizadeh

LECCE – Da settembre 2022 la Repubblica islamica dell’Iran è scossa da proteste e scioperi scatenati dalla morte di Mahsa (Jina) Amini, studentessa curda 22enne, avvenuta mentre era sotto la custodia della polizia ‘per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio’ per non aver indossato correttamente il velo.

Abbiamo chiesto a Gianluca Costantini, artista del fumetto contemporaneo da sempre impegnato sul tema dei diritti umani, di aiutarci a raccontare, attraverso le sue potenti grafiche, i loro volti, i loro nomi e le loro storie. Ha così concesso gratuitamente i suoi disegni e abbiamo concepito assieme una mostra sul perimetro esterno del Museo Castromediano (con cui Costantini ha già collaborato nel recente passato per il festival del fumetto Dal mare), in collaborazione con il Comune di Lecce. Nel mentre il Polo biblio-museale di Puglia hanno prodotto una mostra itinerante con una selezione di opere che ha fatto tappa a Brindisi, Foggia (Biblioteca La Magna Capitana), Canosa di Puglia (Biblioteca del Polo biblio-museale BAT), Taranto (Biblioteca Acclavio) e da fine febbraio sarà esposta a Ruvo di Puglia (presso il Comune), Molfetta (presso la sezione di Amnesty), Altamura (associazione DonneIN presso la Proloco), e poi Guagnano (presso il Comune).

Durante l’appuntamento in Biblioteca Bernardini di Lecce Costantini incontrerà anche gli studenti del liceo classico Palmieri di Lecce, con cui discuterà del suo impegno militante per la tutela dei diritti umani e del suo progetto espositivo.

Profilo biografico dell’artista

Gianluca Costantini, ravennate classe 1971, combatte da anni battaglie per i diritti umani attraverso i suoi disegni, inimicandosi per questo vari governi dittatoriali. Le sue vignette e le sue storie sono apparse sui più importanti giornali nazionali e internazionali, dal Corriere della sera a Internazionale, da Le Monde Diplomatique a Pagina99, da LeMan a World War Illustrated. Ha anche raccontato a fumetti vari festival di diritti umani, come quello di Ginevra e di Milano. Collabora inoltre con organizzazioni come ARCI, Oxfam, Amnesty International, ActionAid, con DiEM25, movimento fondato da Yanis Varoufakis, e con l’artista cinese Ai WeiWei. Oltre a questo ha realizzato vari fumetti, tra i quali Fedele alla linea, Diario segreto di Pasolini, Pertini fra le nuvole, Arrivederci Berlinguer, Cena con Gramsci, Julian Assange dall’etica hacker a Wikileaks per le Edizioni Becco Giallo; Cattive abitudini, L’ammaestratore di Istanbul e Bronson Drawings per GIUDA edizioni; Officina del macello per Eris Edizioni. Queste e molte altre informazioni sul suo lavoro possono essere trovate sul suo sito internet www.gianlucacostantini.com).