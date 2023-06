Domenica 12 marzo “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino” a Novoli

NOVOLI (Lecce) – Domenica 12 marzo alle 17:30 al Teatro Comunale di Novoli, per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, la Compagnia Arione de Falco di Milano proporrà “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino” di e con Annalisa Arione e Dario de Falco in collaborazione con Annalisa Cima con musiche di Enrico Messina (dai 5 anni). Lo spettacolo, vincitore di In-Box Verde 2021, racconta di un incontro tra generazioni lontane: Marco ha sette anni. Un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte, ma anche lei è scappata.

Questa è l’avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando. È la storia di due generazioni lontane che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”. La rassegna fa parte del più articolato progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano.