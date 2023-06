I copertinesi Alberto ed Alessio Paglialunga, padre e figlio, sulle stelle d’oro della cucina

COPERTINO (Lecce) – I copertinesi Alberto ed Alessio Paglialunga, figlio e padre, saranno premiati oggi a Caserta nello splendore della Reggia della Città Campana, nel corso della cerimonia Chef Stellari. Alberto vince il premio chef junior ed oggi pomeriggio alla 15:00 nella Reggia di Caserta riceverà il “Premio 5 stelle d’oro della Cucina”. Si tratta del concorso dell’Associazione Italiana Cuochi messo in palio per Caserta 2023 riconoscimento ai ragazzi nuovi talenti. Il ragazzo copertinese, talento puro, è risultato il più giovane di età avendo soli 15 anni. Il suo piatto “Scialatielli” con pancetta affumicata al sesamo, formaggio pecorino e stracciatella aromatizzata al finocchietto selvatico lo ha portato a vincere il premio.“Abbiamo pensato ad un premio-affermano gli organizzatori dell’evento- che si distinguesse da tutti gli altri, non abbiamo trascurato chi non fa il mestiere da molti anni, estendendolo anche agli Junior Chef, che anche se giovani, quotidianamente si adoperano nelle cucine di tutto il mondo, e anch’es- si devono vedersi riconosciuto l’impegno e la fatica”. Per Alessio Paglialunga, che lavora nel ristorante “House pizza&grill di Copertino, si tratta dell’ennesimo riconoscimento nel mondo della cucina “Chef Stellati”. Con la presentazione del piatto “tournedois di scottona francese” sarà premiato anche lui presso la Reggia di Caserta nel primo pomeriggio di oggi. Il “Premio 5 Stelle d’oro 2023 della cucina” è il coronamento della fatica quotidiana che Alessio mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sui tavoli dei clienti. “Il piatto vincitore è allestito-chiarisce Francesco De Paolisi, anche lui chef di lungo corso- con una parte pregiata del vitello, che esalta tre gusti consecutivi per il palato, accompagnata dal romanticismo del miele millefiori insieme ad un’accurata selezione di erbe mediterranee con un finale dal retrogusto piccante ricavato dalla trinciatura delle erbe, con estrazione di radicchio”. “Dedico questo premio-dichiara Paglialunga senior- a Francesco De Paolis che mi motiva e mi supporta ogni giorno, lavorando gomito a gomito con lui”.

