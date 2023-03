Stop alle assunzioni in Sanitàservice, i Cobas alla Regione: “Prorogare la validità della graduatoria del concorso per pulitori”

LECCE – “Prorogare la validità della graduatoria del concorso per 159 pulitori di Sanitàservice Lecce”.

È ciò che chiede a gran voce il segretario provinciale dei Cobas Lecce, Giuseppe Mancarella, all’indomani del blocco delle assunzioni in tutte le Sanitaservice di Puglia, disposto dalla Regione per contenere il disavanzo sanitario con una nota del 23 marzo scorso, indirizzata a tutte le direzioni generali delle Asl regionali ed a tutti gli amministratori unici delle relative Sanitaservice.

“Questo secondo blocco delle assunzioni – scrive Mancarella in una nota – ancora una volta va a bloccare il concorso di Sanitàservice e le 60 assunzioni previste dalla determina numero 17 del 2022, che prevedeva l’entrata in servizio il primo luglio 2022”.

Quei sessanta aspiranti lavoratori avrebbero dovuto iniziare a lavorare già 8 mesi fa, ma ora il blocco delle assunzioni – il secondo in pochi mesi – mette in stand-by il tutto. Col rischio che i vincitori del concorso (non soltanto i sessanta in questione, ma anche quelli successivi in graduatoria) si ritrovino con un pugno di mosche in mano, per quella che sarebbe un’assurda beffa.

“Per questi motivi – continua il segretario provinciale dei Cobas Lecce – si chiede la proroga della validità della graduatoria dei 159 pulitori di Sanitàservice Lecce, visto che, con queste perdite di tempo dovute ai blocchi della Regione Puglia e vicessitudini varie, gran parte della durata delle gradutoria stessa è andata perduta. E si chiede alla Regione Puglia che si attivi nelle sedi competenti, per la progroga di questa graduatoria, ma anche delle altre già scadute, perché non è possibile che la durata triennale di una graduatoria venga ridotta ai minimi termini a causa di blocchi per questioni finanziarie, accertamenti e altro”.

Alcuni ritardi, secondo Mancarella, sarebbero addebitabili anche alla pretesa di una sessantina di ex Oss dell’Asl di Lecce, che hanno avanzato la richiesta di assunzione a tempo intederminato in Sanitaservice, vantando – a loro dire – un diritto di precedenza ad essere assunti dalla società in house, pur non avendo partecipato ad un concorso pubblico, uno dei requisiti per potere ambire ad essere assunti nella pubblica amministrazione.

“Per la vicenda ex Oss che hanno presentato il ricorso, che verrà discusso domani 28 marzo – prosegue il segretario Cobas – si chiede l’applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego nonché l’applicazione del Testo Unico delle Società partecipate (articolo 19, comma 2 e 4), che prevedono la nullità dei contratti stipulati in violazione dei principi che regolano le pubbliche amministrazioni”. “Pertanto – conclude Mancarella – si chiede la nullità di questi contratti, effettuati con una manifestazione di interesse in una procedura ristretta e riservata”.