Arpal, attacco di Puglia Popolare e Udc. Laurora: “Per il buon andamento la giunta regionale rimuova Silvia Pellegrini”

PUGLIA – Continua lo scontro su Arpal, dopo che anche Luigi Mazzei dovrà fare ricorso perché è stato rimosso per incompatibilità col ruolo politico (pur mantenendo il coordinamento dei dieci centri per l’impiego in provincia di Lecce nonché il settore patrimonio e attività negoziali che amministra le sedi dislocate sull’intero territorio).

“Adesso basta: la giunta regionale intervenga immediatamente nella rimozione di Silvia Pellegrini!” – tuona il commissario regionale di Puglia Popolare, Carlo Laurora.

”Non è bastata la Legge Regionale contra personam del novembre scorso in Arpal Puglia per porre fine ad un disegno limpido intento alla caccia all’uomo alla ricerca di chi è legato, in qualche modo, all’ex Direttore Generale Massimo Cassano. Tutto ciò, inoltre, avviene nel silenzio della politica che in sette mesi non è riuscita a nominare nemmeno i componenti del Cda – continua Laurora – Come previsto dalla legge regionale 29/2018, l’Arpal Puglia è un Ente autonomo, soggetto alla vigilanza della Regione Puglia, ma con l’attuazione delle legge regionale 23/2022 la direzione generale di Arpal è affidata ad un Commissario, Silvia Pellegrini che ricopre il ruolo di Direttore Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, ovvero lo stesso Dipartimento che assieme all’Assessorato al Lavoro ha l’obbligo di vigilare e controllare l’operato di Arpal Puglia.

Una situazione di incompatibilità, ma anche di conflitti di interessi, anche potenziali, che il Commissario Silvia Pellegrini non ha minimamente valutando, violando così gli art 6-bis della L.241/90 e art.7 del Dpr 62/2013. E’ arrivato, pertanto, il momento di opporsi a questo abuso di potere, con la speranza che la giunta regionale riesca a superare le proprie divisioni per rimuovere questa indecente situazione.

Oltre a tutto ciò, la stessa Commissaria Silvia Pellegrini disattende la Legge Regionale con cui è stata incaricata come direttore facente funzioni e non ha firmato fino a ieri nessun atto di gestione, arroccandosi nella laconica risposta che non rientra nella gestione ordinaria.

Così, non sono state approvate le graduatorie dei concorsi esperiti. facendo perdere opportunità ad oltre 100 ragazzi pugliesi, comprese le relative risorse per l’assunzione rivenienti dal Piano di Potenziamento, creando un danno per tutti i pugliesi. Si tratta di un vero e prorio reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche commesse da un pubblico ufficiale, il quale non destina risorse ministeriali e comunitarie per il legittimo interesse in capo al vincitore di concorso.

Ma la sua inadempienza è arrivata ad un punto estremo, tanto da: non firmare le variazioni di bilancio necessari per le manutenzioni dei Centri per l’Impiego; non nominare il Datore di Lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori; non firmare il piano del fabbisogno del personale; non trovare una sede adeguata al CPI di Bari e tenere in locali inadeguati, con sei dipendenti per stanza, la Direzione Generale; non mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire un futuro ai formatori che hanno lavorato per anni nei Centri per l’Impiego e messi in cassa integrazione; non adottare i regolamenti in favore dei dipendenti dovuti per legge come il lavoro agile e gli incentivi tecnici.

Ed ancora, mantiene come Responsabile dell’anticorruzione la Dirigente Francesca Serpino che è palesemente incompatibile al ruolo, per cui ANAC ha un aperto un procedimento, avendo la stessa subito già una sospensione di 15 giorni dalla Regione Puglia per aver falsificato la firma di una dirigente.

Bene, Silvia Pellegrini è inadempiente in tutto ciò, ma, contestualmente, ha trovato la forza di perseguitare per mesi il Dirigente del Personale Luigi Mazzei, fino a sospendere una parte delle sue funzioni firmando un atto straordinario, per il solo fatto di essere amico dell’ex Direttore Generale, anche se ha dimostrato ampiamente di non aver ricoperto nessun incarico formale direttivo in partiti politici negli ultimi due anni.

Mentre i Centri per L’impiego lavorano per cercare di dare una risposta ai tanti disoccupati con le nuove politiche del lavoro, mentre il suo vertice è riuscita a bloccare ogni attività!

I pugliesi si chiedono come mai la Giunta Regionale non abbia la forza di rimuovere un Capo Dipartimento palesemente inefficiente, che, oltre ad aver paralizzato ARPAL, ha bloccato tutti bandi per la formazione in Puglia mettendo in ginocchio un intero comparto”.

LA SITUAZIONE DI ARPAL PUGLIA È ARRIVATA AL LIMITE: INTERVENGA IL MINISTRO DEL LAVORO CALDERONE!

L’Udc avvierà un’interrogazione parlamentare con richiesta di mandato di ispezione in Arpal Puglia al fine di sbloccare l’attuale stallo amministrativo.

“La situazione drammatica concernente lo stallo amministrativo in Arpal Puglia ci ha indotto a formulare un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro del Lavoro Calderone, finalizzata ad un’ispezione in Arpal Puglia – attacca Gaetano Brattoli, Commissario regionale

Udc Puglia

Oltre a verificare il perché dell’inadempienza di chi la governa, sarà chiesto di verificare lo stato di avanzamento delle assunzioni e delle risorse spese per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Potenziamento delle politiche attive del lavoro nei Centri per L’impiego, constatato anche che l’Assessorato al lavoro è intento nel voler effettuare una distrazione delle risorse umane dai Centri per L’impiego, spostandole in Regione, nonostante i dipendenti siano stati assunti con finanziamenti specifici.

Allo stesso tempo, provvederemo a segnalare tale distrazione di fondi alla Corte dei Conti, oltre che procedere nelle sedi competenti per accertare le opportune responsabilità”.

La linea della dirigente Silvia Pellegrini è quella del silenzio, per ora, ma potrebbe dire la sua in un comunicato stampa a breve.