CISL Lecce e CISL Scuola Lecce contro i tagli nella Scuola Italiana previsti dalla Legge Finanziaria

La CISL Scuola Lecce esprime forte preoccupazione e ferma contrarietà rispetto a quanto previsto dal disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre 2026. All’art. 66 comma 5, il testo dispone, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, una riduzione di 4.925 posti di personale docente dell’organico dell’autonomia e di 2.049 unità di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), per un taglio complessivo di 6.974 posti.

Tale disposizione va a sommarsi a quanto già stabilito dalla legge di bilancio 2025, che aveva decretato il taglio di 5.660 docenti e 2.174 ATA. Il bilancio complessivo di queste due manovre finanziarie traccia un quadro drammatico per la tenuta del sistema scolastico: una contrazione organica nell’arco di tre anni pari a ben 14.808 posti in meno (10.585 docenti e 4.223 ATA), per un risparmio stimato in 83,9 milioni di euro nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028.

È del tutto paradossale invocare un’istruzione di qualità e al contempo tagliare oltre 10.000 cattedre. Altrettanto grave è la situazione del personale ATA: a fronte di competenze sempre più complesse e gravose richieste alle segreterie e ai servizi scolastici, si risponde con un taglio di oltre 4.000 unità. La riduzione colpirà prevalentemente il profilo dei collaboratori scolastici, mettendo a serio rischio la capacità stessa degli istituti e dei Dirigenti Scolastici di garantire gli obblighi elementari di vigilanza, accoglienza e sicurezza degli studenti.

Come sottolineato nel manifesto della campagna “UN PATTO SOCIALE per l’Italia di domani partendo dalle risorse per la scuola”, la Legge di Bilancio, anziché investire risorse nel settore dell’istruzione, riduce l’organico di docenti e ATA generando una contrazione dei posti di lavoro e un conseguente aumento della precarietà. Tutto ciò impedisce alla scuola di svolgere i propri compiti in modo efficace, specialmente nelle situazioni più problematiche e nelle aree di maggior disagio sociale. Per queste ragioni, la CISL Scuola chiede con forza al Governo e a tutte le forze politiche di cancellare integralmente i tagli previsti dal testo di legge attualmente in discussione.

La CISL Scuola Lecce si adopererà in ogni sede e con ogni strumento a disposizione affinché questa scriteriata soppressione di posti venga stralciata dalla legge di bilancio. Per coinvolgere in maniera capillare le istituzioni, la politica locale, le scuole, le famiglie e gli studenti, sono stati programmati tre incontri sul territorio provinciale:

Calendario degli Incontri Pubblici di Mobilitazione

• MARTANO: Lunedì 10 Novembre 2026 – ore 17.00 | Sala Convegni Karol Wojtyła (Piazza Caduti)

• LECCE: Giovedì 12 Novembre 2026 – ore 16.30 | Sala Consiliare del Comune di Lecce (Palazzo Carafa)

• TRICASE: Venerdì 13 Novembre 2026 – ore 17.00 | Scuderie di Palazzo Gallone

Tutti gli appuntamenti sono aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza, del personale scolastico, dei Dirigenti Scolastici, delle RSU, delle rappresentanze studentesche e di tutti i soggetti sociali e politici del territorio. Invitiamo calorosamente la stampa e la comunità locale a intervenire numerosa.