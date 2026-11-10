Meteo di domani 11 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Cieli nuvolosi al mattino su tutte le regioni con piogge al Nord-Ovest, specie sulla Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni tra Liguria, Emilia Romagna e pianure del Triveneto, mentre nella notte nuove piogge in arrivo al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali sia al mattino che durante le ore pomeridiane, con associate anche delle piogge specie tra Toscana e Umbria, anche intense sulla Toscana settentrionale. In serata e in nottata cieli nuvolosi ovunque ma tempo asciutto, salvo residui fenomeni sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile al Sud e sulle Isole con tempo asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti su Sardegna e Campania. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto, locali piogge in arrivo sulla Sardegna settentrionale.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna ed in aumento sul resto d’Italia.

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