La Nostra Famiglia celebra 35 anni di riabilitazione a Lecce al fianco di bambine e bambini speciali

LECCE – Il Centro di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Lecce taglia il traguardo dei 35 anni di attività al servizio delle bambine e dei bambini con disabilità. Per celebrare questo importante anniversario radicato nel tessuto salentino – che coincide significativamente con gli 80 anni di storia dell’Associazione – è stato organizzato un evento pubblico con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Appuntamento venerdì 13 novembre 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Lecce (Palazzo dei Celestini, Via Umberto I, 13).

Il Centro salentino, che ha avviato la propria attività il 9 novembre 1991, rappresenta oggi un riferimento in Puglia per la diagnosi, la cura e la riabilitazione globale di bambini con disabilità o disturbi del neurosviluppo. Sono quasi 6mila quelli accolti negli ultimi 10 anni: per ognuno di loro l’Associazione ha offerto rigore scientifico ed empatia umana, che prosegue anche oggi grazie alla professionalità di 30 operatori.

Il programma della giornata

La mattinata di celebrazioni, moderata dalla giornalista Fabiana Pacella, si aprirà con i saluti istituzionali delle massime autorità del territorio: il Presidente della Provincia Fabio Tarantino, il sindaco Adriana Poli Bortone e Don Vito Caputo, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Lecce.

La Presidente de “La Nostra Famiglia”, Luisa Minoli, presenterà il Bilancio di Missione, che fotografa l’attività dei 28 centri dell’Associazione presenti in Italia, 4 dei quali in Puglia: come spiega lei stessa, «il Bilancio non è un documento di numeri, anche se i numeri ci sono e parlano chiaro. È soprattutto un documento di persone. Parla di bambini che hanno imparato a camminare e a comunicare, di famiglie che hanno trovato sostegno e di professionisti – medici, terapisti e ricercatori – che da ottant’anni non smettono di fare domande, perché sanno che ogni risposta può cambiare una vita».

La Direttrice Generale Regionale, Maria Grazia Bacco, relazionerà sui 35 anni di storia e sull’impatto sociale del Centro di Lecce: «i nostri Centri sono spazi di cura, capaci di leggere i bisogni del tempo, di offrire una diagnosi precoce e percorsi riabilitativi qualificati e scientificamente validati. La sfida, però, non si ferma alla lettura del bisogno, alla compensazione di un deficit, ma si estende alla progettualità di vita, che non può prescindere dal territorio. La sfida, oggi, è promuovere un cambiamento culturale e costruire una società autenticamente inclusiva, dove ogni bambino possa realmente realizzare il proprio progetto di vita».

Seguiranno gli interventi dell’ex Presidente del Tribunale per i Minorenni del capoluogo salentino, la magistrata Maria Rita Verardo, che ricorderà l’iniziale collaborazione istituzionale con La Nostra Famiglia, e di Cristina Maria Del Prete, Direttrice del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione della ASL Lecce, che farà il punto sull’impegno congiunto tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’Associazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie riabilitative.

Un momento particolare sarà affidato alle voci di chi ha vissuto e vive da vicino la realtà del Centro, con le testimonianze dirette di Maria Luisa Rizzo, campionessa di droni da corsa e giocatrice di powerchair football per l’Ass. Salento Wolves Leverano, di Francesca Coluccia, mamma di un bimbo con malattia rara seguito dagli specialisti di Lecce fin dalla nascita, e di Riccardo Ruberti, studente universitario.

Il Centro di Lecce: l’evoluzione dei servizi e la presa in carico globale

Il 9 novembre 1991 La Nostra Famiglia avviava ufficialmente a Lecce i suoi primi servizi presso i locali in via per Arnesano messi a disposizione dalla Fondazione Anna Maccaferri, dando inizio a una storia di accoglienza fondata sulla scienza che dura ancora oggi.

Al principio la struttura offriva un duplice servizio: il primo dedicato ai bambini con disabilità che necessitavano di terapie motorie, psicomotorie e del linguaggio in regime ambulatoriale; il secondo rivolto ai bambini in situazione di disagio sociale e provenienti da famiglie ad alto rischio. Dal 2002 quest’ultima tipologia di servizio viene garantita da un’altra sede pugliese dell’Associazione, il Centro Accoglienza Minori di Ostuni, che accoglie bambine e bambini su segnalazione dei Servizi Sociali o del Tribunale per i minorenni, per favorire il rientro in famiglia o l’affido o l’adozione.

Oggi il Centro di Riabilitazione di Lecce garantisce prestazioni ambulatoriali, accogliendo prevalentemente piccoli utenti provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali di Lecce e Brindisi. L’ambito elettivo dell’attività è da sempre l’età evolutiva (0-18 anni), con percorsi diagnostici clinico-funzionali e programmi terapeutici mirati a rispondere a patologie complesse, tra cui Paralisi Cerebrali Infantili, Disturbi dello Spettro Autistico, disabilità cognitive, sindromi malformative e disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento. Per le situazioni particolarmente complesse, il Centro si avvale della collaborazione di un’altra sede dell’Associazione, il Polo Ospedaliero Scientifico di Neuroriabilitazione “Eugenio Medea” di Brindisi.

Negli ultimi 10 anni il Centro di Lecce ha accolto 5.838 pazienti: di questi, più di 5mila nella fascia di età 0-13. Ad ognuno di loro ha offerto risposte personalizzate a misura di bambino, supportate da tecnologie riabilitative all’avanguardia.

Il segreto di questo lungo percorso risiede nello stile del servizio affidato nel 1946 dal Fondatore, il beato Luigi Monza: “Scienza e tecnica a servizio della carità”. Un principio che oggi si traduce in un modello organizzativo basato sulla presa in carico globale del bambino e del suo nucleo familiare, sull’eccellenza scientifica dei protocolli e su un lavoro d’équipe multidisciplinare che vede a Lecce la collaborazione di 30 operatori, tra cui medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali e pedagogisti.

L’Associazione La Nostra Famiglia

L’Associazione La Nostra Famiglia nasce il 28 maggio 1946 a Vedano Olona (VA) dall’intuizione del Fondatore beato Luigi Monza, con l’obiettivo di accogliere e tutelare i bambini con disabilità, allora privi di assistenza qualificata. Negli anni l’ente cresce rapidamente, fino ad arrivare agli attuali 28 Centri presenti in sei regioni italiane. Giunta al traguardo degli 80 anni di attività, La Nostra Famiglia oggi rappresenta un punto di riferimento nazionale nella riabilitazione e nella ricerca scientifica per l’età evolutiva, con oltre 23.000 bambini e ragazzi accolti nell’ultimo anno.

Rispetto della vita, presa in carico globale, elevata professionalità, stile di accoglienza sono gli aspetti qualificanti dell’Associazione, con l’obiettivo di promuovere una buona crescita dei bambini e una buona qualità di vita delle loro famiglie.