Operazione “Whisper”, la DIA di Lecce sequestra beni per oltre 600mila euro

SALENTO – Un patrimonio dal valore di oltre 600mila euro è stato sottoposto a sequestro a Lecce dagli agenti della Direzione Investigativa Antimafia. Il provvedimento, emesso ai sensi del Codice antimafia dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale salentino su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia locale, colpisce le disponibilità di un noto pregiudicato del posto ritenuto socialmente pericoloso.

L’uomo, attualmente detenuto per altra causa e gravato da numerosi precedenti penali, era già stato raggiunto il 10 luglio scorso da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. In quell’occasione gli investigatori gli avevano contestato il ruolo di capo, promotore, organizzatore e finanziatore di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti a Lecce e provincia, quadro emerso nell’ambito dell’operazione “Whisper” condotta dalla Sezione Operativa della DIA leccese.

Le indagini economico-patrimoniali firmate dalla DIA hanno messo in luce una marcata sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati dall’indagato e il valore dei beni accumulati negli anni, in parte intestati fittiziamente a stretti familiari per eludere eventuali controlli.

Il sigillo d’urgenza, finalizzato alla successiva confisca, ha riguardato un’attività di ristorazione con il relativo diritto reale di superficie, un terreno, due autovetture, una moto, i saldi giacenti su tre rapporti bancari e la somma complessiva di 40.000 euro in contanti. L’operazione rientra nell’azione di contrasto e aggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità organizzata sul territorio.