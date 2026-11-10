Lecce, senso unico in arrivo sulla ciclopedonale per l’Ecotekne. “Le auto sfrecciano: rotti 3 pali della luce”

LECCE – La strada che porta all’Ecotekne tra campagne e antiche dimore è diventata una scorciatoia per gli automobilisti. Le auto sfrecciano sulla pista cicloturistica che attraversa antiche dimore e campagne, in un paesaggio rurale suggestivo. Su un tracciato riqualificato per chi si muove a piedi o in bicicletta, le vetture si incrociano a pochi centimetri e il limite dei 30 chilometri orari viene spesso ignorato. Per ridurre i rischi, il comandante della Polizia municipale Donato Zacheo ha deciso di eliminare il doppio senso di marcia sul collegamento tra via Vecchia Copertino e via Enzo Ferrari. La modifica riguarda i veicoli dei frontisti, che avranno itinerari distinti per entrare e uscire dalla zona. Dopo il sopralluogo, il comando è pronto ad adottare l’ordinanza. A portare il caso in Commissione controllo XI è stato il presidente Antonio Rotundo, che ha chiesto di intensificare le verifiche.

In audizione l’ingegnere Bartolo Carlà, residente nella zona, ha ricordato gli interventi che sono stati portati a termine per rifare l’asfalto e installare l’illuminazione fino alla chiesetta all’incrocio con via Enzo Ferrari. Proprio i pali della luce danno la misura di quanto sia difficile incrociarsi su quella strada. “Sono stati già abbattuti dalle auto tre pali della luce”, ha raccontato Carlà, riferendo anche di un incidente sfiorato. “Mi sono salvato per poco: quella è una strada frequentata anche da chi fa trekking, ma l’alta velocità mette a rischio residenti, ciclisti e visitatori”. A rendere più frequenti gli incroci è il traffico di chi passa da via Vecchia San Pietro in Lama per raggiungere il polo universitario aggirando la tangenziale e le rotatorie di via Monteroni. Zacheo ha ricordato che il percorso è riservato a pedoni, ciclisti e frontisti e ha escluso, per il momento, il ricorso ai controlli elettronici. “L’unico modo, per adesso, è prevedere un percorso per i frontisti a senso unico”, ha spiegato. Per chi vive nella zona il tragitto in auto sarà più lungo. Nei punti più stretti, dove oggi due vetture faticano a passare, il nuovo assetto eviterà che si trovino una di fronte all’altra.