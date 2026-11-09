Ospedale del Sud Salento, Mazzotta: “Ritardi preoccupanti, Pentassuglia riferisca in Commissione”

“La realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento, tra Maglie e Melpignano, non può restare impantanata tra ritardi e passaggi amministrativi. Le preoccupazioni espresse dal Comitato che segue l’opera, dopo il confronto con il direttore generale della Asl di Lecce, meritano risposte chiare.” Lo dichiara il presidente del Gruppo di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Parliamo di un investimento da 388 milioni di euro e di un presidio atteso da un intero territorio. Occorre capire con precisione a che punto siamo, quali ostacoli restano da superare e quali garanzie ci siano sulla realizzazione dell’opera. Per questo chiederò l’audizione in Commissione dell’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia.

Vogliamo che la Regione riferisca sullo stato delle procedure, sul cronoprogramma e sulle iniziative che intende assumere per evitare che il progetto subisca ulteriori ritardi o che si ripetano criticità già registrate su altri interventi.

La proposta di affidare all’Inail la gestione delle procedure e la realizzazione dell’opera, avanzata dal Comitato qualora Regione e Asl non riescano a superare gli ostacoli, va valutata nelle sedi competenti. Prima di tutto, però, la Regione chiarisca quali sono le difficoltà e come intende risolverle: non possiamo consentire che un’opera così importante resti su carta per mancanza di attenzione ai processi”.