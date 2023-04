Da martedì 4 aprile la scuola del SEI a Lecce

LECCE – Martedì 4 aprile nella Mediateca delle Officine Cantelmo di Lecce, con l’incontro “Comunicare un evento culturale”, prenderà il via la Scuola del SEI. In attesa della diciassettesima edizione del Festival ideato, prodotto e promosso da Coolclub, spazio ai quattro concerti del Wating for SEI con Lorenzo Kruger (8 aprile), Andy Macfarlane (15 aprile), Jennifer Gentle (23 aprile) e Bassi Maestro (13 maggio) e ai sei incontri e laboratori dedicati a comunicazione, cinema, musica, teatro e danza sostenuti da “Va’ dove ti porta il teatro”, intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese. Durante l’estate, poi, il SEI Festival ospiterà una ricca tre giorni dal 27 al 29 luglio a Corigliano d’Otranto (già annunciata la presenza degli inglesi Shame) e altri concerti in vari luoghi del Salento. Venerdì 11 agosto, a undici anni di distanza dall’esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, Goran Bregovic tornerà a Melpignano con la Wedding and Funeral Band. Il SEI è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm e altre realtà pubbliche e private. Info www.seifestival.it.

La Scuola del SEI (ingresso libero con prenotazione consigliata – 3331803375 – info@seifestival.it) partirà, dunque, martedì 4 aprile dalle 16 alle 20 nella Mediateca delle Officine Cantelmo di Lecce con l’incontro “Comunicare un evento culturale” a cura di Pierpaolo Lala. Giornalista per vocazione, addetto stampa per necessità, operatore culturale per curiosità, è socio fondatore, lavoratore e vicepresidente di CoolClub. Nel corso degli ultimi 20 anni ha curato l’ufficio stampa e coordinato la comunicazione di centinaia di eventi, concerti, uscite discografiche, pubblicazioni editoriali, mostre collaborando con alcune delle più importanti realtà pugliesi. Come si pianifica una strategia di comunicazione? Come si scrive un comunicato stampa? Come si crea una mailing list? Come si realizza una rassegna stampa? Un incontro ideale per addetti stampa alle prime esperienze, organizzatori di eventi, membri di associazioni di promozione sociale e circoli culturali, curiosi, studenti, musicisti e artisti e, in generale, per tutti coloro che abbiano la necessità di apprendere le regole base per la comunicazione efficace di un evento. Perché, se qualcosa va storto, non è sempre colpa degli altri.

Link Sponsorizzato

Sabato 8 aprile dalle 18 alle 21 sempre alle Cantelmo, Sara Valentino, giornalista e direttrice SeeYouSound Lecce, proporrà “Vedere la musica”. Sabato 15 aprile dalle 18 alle 21 nel Castello Volante di Corigliano D’Otranto l’operatore culturale e scrittore Osvaldo Piliego racconterà attraverso l’ascolto di brani e la visione di videoclip e immagini di repertorio le prime sedici edizioni del SEI Festival e introdurrà le band e gli artisti che si esibiranno nell’estate 2023. Domenica 16 aprile dalle 16 alle 20 nella Biblioteca Fabrizio De André di Kora – Contemporary Art Center a Castrignano de’ Greci lo scrittore e libraio Andrea Donaera terrà il laboratorio di scrittura creativa “Una storia in tutto il corpo”. Ultimi due appuntamenti, in collaborazione con “Viva – Tante belle cose”, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti, con il laboratorio di teatro “Il gioco del dire, l’arte del fare” a cura di Gabriele Polimeno (lunedì 17 aprile dalle 16 alle 19 nelle Sale di Palazzo De Donno a Cursi) e “Primi passi nella danza popolare” con Laura De Ronzo (domenica 23 aprile dalle 16 alle 19 nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto).

Il programma della rassegna Waiting for SEI ospiterà il cantautore Lorenzo Kruger, frontman e autore di tutte le canzoni dei Nobraino, preceduto dalle esibizioni di Checco Curci e Giovanni Santese (sabato 8 aprile alle Officine Cantelmo di Lecce), Andy Macfarlane Two Man orchestra, nuovo progetto del musicista e cantante scozzese (sabato 15 aprile) e Jennifer Gentle, una delle più bizzarre e improbabili rock band italiane di sempre fondata e guidata da Marco Fasolo (domenica 23 aprile), entrambi al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, e (dopo il rinvio del concerto previsto il 25 marzo) Bassi Maestro, dj e producer milanese considerato uno dei padri del rap underground in Italia (sabato 13 maggio alle Officine Cantelmo di Lecce).