Giornata internazionale del mare, domani importante evento FIDAPA

OTRANTO (Lecce) – FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est, guidato dalla Presidente Maria Nuccio, per dar seguito al Protocollo d’Intesa siglato tra FIDAPA BPW Italy, Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e Ambiente Mare Italia – AMI, Presidente Alessandro Botti, il 1 settembre 2022, organizza mercoledì 12 Aprile 2023, ore 10,30, presso la Sala Triangolare del Castello di Otranto, l’evento: “SALENTO. GENTE DI MARE”.

Il programma prevede alle ore 10.30 la firma dei Protocolli di Intesa con le Leghe Navali locali; i Saluti Istituzionali di: Fiammetta Perrone – Presidente Nazionale FIDAPA BPW-Italy, di Maria Nuccio – Presidente FIDAPA BPW-Italy Distretto Sud Est, di Vincenza Filippi – Commissario Prefettizio del Comune di Otranto, di Alessandro Botti – Presidente AMI – Ambiente Mare Italia (da remoto), del Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone – Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica e Capo del Compartimento marittimo di Bari. Le Relazioni saranno curate da: Luigi Musco – Associate Professor of Zoology Università del Salento, da Ivana Puleo – Responsabile regionale Puglia di Ambiente Mare Italia AMI e delegata dal Presidente Nazionale AMI e da Stefano Piraino – Prof. del Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali Università del Salento.

Conclusioni della Presidente Nazionale FIDAPA BPW-Italy Fiammetta Perrone.

L’intero progetto è realizzato in Interclub con le sezioni FIDAPA BPW-Italy di Casarano – Presidente Laura Parrotta, Copertino – Presidente Sara Petito, Gallipoli – Presidente Teresa Chianella, Lecce – Presidente Silvana Rosato, Matino – Presidente Stellina Romano, Monteroni – Presidente Liliana Forina, Terra D’Otranto – Presidente Maria Clara Cesari.

I Protocolli in oggetto, siglati tra le sezioni Fidapa del Distretto Sud Est di Bari, Trani, Taranto, Lecce, Casarano, Copertino, Gallipoli, Matino, Monteroni, Terra D’Otranto e le rispettive Leghe Navali del territorio, sono finalizzati alla responsabilizzazione, formazione, educazione e divulgazione dei temi ambientali relativi alla conservazione e tutela della natura e del patrimonio culturale italiano, e intendono promuovere iniziative concrete mirate al consolidamento della coscienza ambientale e sociale e alla sensibilizzazione verso un sempre maggiore rispetto del mare, dei suoi abitanti e dell’ambiente ad esso collegato.

Per dare ancora maggiore impulso a tale attività di sensibilizzazione e per stimolare soprattutto la sensibilità dei più giovani, è stato indetto altresì un Concorso di disegno, rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi del territorio pertinente e dedicato appunto al tema: “La Giornata Nazionale del mare”, in occasione della “Settimana verde”, la cui ricorrenza ricade nel mese di Aprile.

“Giornata Nazionale del mare. Il rispetto del mare e della cultura del mare, come risorsa preziosa e fondamentale per l’umanità. Imparare ad essere cittadine e cittadini attivi, attraverso la tutela, la protezione e l’amore verso il mare” , è il titolo del Concorso che ha inteso stimolare i piccoli studenti, attraverso la creatività del disegno e della pittura, alla riflessione sulle tematiche ambientali che afferiscono in particolare al mare e alla sua salvaguardia, soprattutto in considerazione delle diverse forme di inquinamento che minacciano lo stesso, insieme ai suoi abitanti e dei cambiamenti climatici che rischiano di sconvolgere e modificare la naturale vita marina.

A conclusione della giornata vi sarà la Cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso.