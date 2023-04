Il futuro fa rima con l’orientamento professionale

Nell’attuale contesto sociale favorire l’orientamento e la formazione dei giovani è decisivo.

Una recente ricerca realizzata dal think tank “Welfare, Italia”, nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con “The European House-Ambrosetti”, ha fornito un dato allarmante sul tasso di dispersione scolastica in Puglia, il quale «rimane elevato: il 31,8% dei pugliesi abbandona precocemente gli studi, rispetto alla media italiana del 20,8% (18esima posizione)».

Una chiave di lettura significativa e approfondita su questo fenomeno viene dal recente dossier dell’Ufficio scuola della CEI, intitolato “In pieno inverno. Disuguaglianze e fragilità nel sistema educativo”. Nel documento si sottolinea un aspetto: “in chi già viveva una situazione di marcata privazione di opportunità, come nel caso di molti studenti degli istituti professionali, è presumibile che la pandemia abbia indotto cambiamenti meno evidenti che non in chi, invece, prima dell’emergenza poteva contare su risorse tali da consentirgli di coltivare una progettualità futura che adesso rischia di venire meno”.

Tuttavia, in questo scenario fioriscono iniziative volte ad assicurare nuove prospettive e percorsi formativi per i giovani.

Nell’ambito di Programma Sviluppo, ad esempio, parte il corso triennale di qualifica professionale come pasticciere, operatore delle produzioni alimentari, lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno. Un lavoro basato fortemente sulla tecnica, che la figura professionale in oggetto deve conoscere e padroneggiare, per garantire la riuscita perfetta di ogni ricetta e la gestione funzionale del laboratorio di pasticceria, pianificazione e/o di pasta.

Il corso è gratuito e ha come destinatari giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione e giovani sino ai 25 anni (non compiuti al momento dell’iscrizione) che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione. La durata del corso è di 3.200 ore complessive, di cui 2000 ore di aula e laboratorio e 1200 ore di alternanza rafforzata, prevedendo una indennità di frequenza sino a 2.500 euro.

Programma Sviluppo, realtà no profit accreditata come organismo di formazione professionale in Regione Puglia, ha sede in via Umbria 19 a Lecce (0832.21.72.50). Le iscrizioni possono essere effettuate online su www.programmasviluppo.it

Scommettere sulla formazione professionale vuol dire scommette sul futuro dei giovani!