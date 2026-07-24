Le Previsioni Meteo del prossimo weekend 25-26 Luglio 2026

Puglia
Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori ma con cieli che saranno poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.
NAZIONALE
Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori; qualche addensamento in più su Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del Nord.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del Centro. Tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso; poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori.
Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-sud, stazionarie o in lieve rialzo al nord; massime in generale lieve rialzo..
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