Centro storico, cambia la mappa della viabilità: sensi di marcia invertiti, nuove Ztl e percorsi ridisegnati

LECCE – Il centro storico cambia ancora volto e, questa volta, non soltanto sul piano urbanistico. Dopo gli interventi di rigenerazione che hanno interessato strade, piazze, pavimentazioni e spazi pubblici, la giunta Poli Bortone ha approvato un nuovo riordino della circolazione destinato a modificare in maniera significativa i percorsi automobilistici nel cuore antico della città. La delibera approvata ieri pomeriggio interviene su una serie di vie strategiche, conferma alcune soluzioni già sperimentate negli ultimi mesi e introduce nuovi sensi di marcia, doppi sensi e limitazioni agli accessi. Alla base del provvedimento c’è la necessità, indicata dall’amministrazione, di rendere coerente la viabilità con la nuova configurazione degli spazi urbani, riducendo i flussi di traffico, migliorando la sicurezza dei pedoni e tutelando il patrimonio storico e monumentale. Una parte importante della delibera riguarda innanzitutto la conferma definitiva delle modifiche introdotte in via sperimentale nel 2025 nell’area compresa tra via Principi di Savoia, via delle Bombarde, Corte dei Saetta e piazzetta Santissima Addolorata.

In via Principi di Savoia viene mantenuta l’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Vittorio Aymone e piazzetta Giovanni Duca D’Enghien. La percorrenza avverrà quindi da piazzetta Duca D’Enghien in direzione di piazza Vittorio Aymone. Non si tratta soltanto di un cambio di direzione: lungo lo stesso tratto viene confermato anche il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata, una misura pensata per evitare restringimenti e ostacoli al passaggio dei veicoli. In Corte dei Saetta, invece, resta in vigore il divieto di transito, che viene ora inserito in maniera definitiva nel nuovo assetto della circolazione. Molto più articolata è la disciplina prevista per via delle Bombarde. L’intera strada viene confermata come Zona a traffico limitato attiva ventiquattro ore su ventiquattro. Il transito resta vietato alla generalità dei veicoli, con eccezioni esclusivamente per i mezzi autorizzati al servizio delle persone con disabilità e per Polizia, ambulanze e Vigili del fuoco impegnati in interventi urgenti di emergenza. Su entrambi i lati della carreggiata resta inoltre il divieto di fermata, con una sola eccezione sul lato destro nel tratto compreso tra i civici 3 e 9/A. Anche piazzetta Santissima Addolorata viene sottoposta a una disciplina più rigida: sull’intera area della piazza resta infatti vietata la fermata.

La delibera dedica ampio spazio proprio a via delle Bombarde, spiegando le ragioni per cui l’amministrazione ritiene possibile mantenerne la transitabilità nonostante la carreggiata particolarmente stretta. Nel tratto tra vico San Giusto e piazzetta Santissima Addolorata la larghezza minima arriva a 2,78 metri, ma il Comune ritiene la sezione compatibile con le caratteristiche di una strada interna a una Ztl del centro storico, dove la velocità massima è fissata a 20 chilometri orari. La giunta richiama inoltre altre vie e vicoli del centro antico, tra cui via Isabella Castriota, vico degli Alami, vico Conservatorio San Lorenzo, via della Sinagoga, via Balmes, via Corrado Capece e vico dei Verardi, che presentano in alcuni punti larghezze ancora inferiori e risultano comunque regolarmente percorribili. Secondo quanto riportato nella delibera, la sperimentazione avviata nel 2025 avrebbe determinato una significativa riduzione del traffico veicolare, una maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti e una migliore fruizione degli spazi pubblici. Per questo motivo l’assetto viene ora reso definitivo.

Accanto alle misure già sperimentate arrivano però modifiche completamente nuove, destinate a ridisegnare i percorsi in un’altra parte del centro storico. Il primo intervento riguarda via Idomeneo. Nel tratto compreso tra via Giuseppe Palmieri e via Conte Gaufrido viene invertito l’attuale senso di marcia. I veicoli dovranno quindi procedere da via Giuseppe Palmieri verso via Conte Gaufrido. La modifica si collega direttamente al nuovo assetto previsto per via Giuseppe Palmieri, dove viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’incrocio con via Idomeneo e il varco di ingresso di Porta Napoli. Si tratta di uno dei cambiamenti più significativi perché modifica il sistema di ingresso e di distribuzione dei flussi nella zona di Porta Napoli, consentendo la percorrenza in entrambe le direzioni in una parte della strada che finora aveva una disciplina differente. “Questa modifica diminuisce il già ridotto flusso di auto da via delle Bombarde, favorendo l’accesso ai residenti”, commenta l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia.

Il riordino prosegue in via Abramo Balmes. Qui viene istituito un senso unico con percorrenza da via Idomeneo verso via Rubichi. Anche questa scelta rientra nel nuovo schema di circolazione pensato per rendere più lineari i movimenti dei veicoli ed evitare incroci e sovrapposizioni di flussi nelle strade più strette. Cambia completamente direzione anche via Manfredi. Il senso di marcia viene invertito e la strada sarà percorribile da piazzetta Santissima Addolorata verso via Principi di Savoia. Il nuovo orientamento si inserisce nella riorganizzazione complessiva dell’area già interessata dalle modifiche su via delle Bombarde e via Principi di Savoia, creando così un nuovo circuito interno per i veicoli autorizzati. Un altro intervento rilevante riguarda invece via Pietro Palumbo. Il varco di ingresso al centro storico viene trasformato in Ztl H24. Questo significa che il controllo e la limitazione degli accessi saranno attivi in maniera permanente, per tutte le ventiquattro ore della giornata. La delibera prevede un’unica eccezione espressa per i veicoli autorizzati al servizio delle persone con disabilità. La scelta si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione con la trasformazione in Ztl H24 del varco in uscita di Porta Rudiae-via Adua, disposta nei mesi scorsi.

Il provvedimento non produce però automaticamente l’entrata in vigore di tutte le novità. La giunta ha infatti dato mandato al dirigente del settore Polizia Locale, Protezione civile, Mobilità e Viabilità di predisporre gli atti necessari per rendere operativo il nuovo assetto. Saranno quindi necessarie specifiche ordinanze previste dal Codice della strada e dovrà essere installata o adeguata la segnaletica verticale e orizzontale nelle vie interessate. L’amministrazione ha inoltre disposto che continui il monitoraggio dei flussi di traffico, della sicurezza stradale e degli effetti prodotti dal nuovo sistema, in modo da poter valutare eventuali ulteriori correttivi. Gli uffici dovranno infine garantire un’ampia informazione alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale, comunicati stampa e altri strumenti di comunicazione. Il nuovo disegno della viabilità rappresenta dunque la fase conclusiva, sul piano della mobilità, del percorso di rigenerazione urbana portato avanti nel centro storico: meno spazio alla circolazione indiscriminata, più controlli agli accessi e una nuova distribuzione dei sensi di marcia per adattare il traffico alla conformazione delle strade e ai nuovi spazi restituiti alla città.