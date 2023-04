Le previsioni meteo di oggi 14 aprile 2023

Puglia – Tempo per lo più asciutto al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito specie sui settori settentrionali della regione. Instabilità in aumento nel pomeriggio con precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, più asciutto altrove. Ampi spazi di sereno tra la sera e la notte.

Link Sponsorizzato

Nazionale

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino tempo instabile tra Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto e Appennino Romagna con neve a quote medie, variabilità asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni sparsi e neve oltre i 900 -1000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori tirrenici tra Campania e alta Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole.

www.centrometeoitaliano.it