Quel 4 sul registro della vita, elogio della bocciatura al Caffè Letterario di Nardo’

Quel 4 sul registro della vita

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono luoghi che non ospitano semplicemente eventi, ma sospendono per qualche ora il rumore del mondo. Il Caffè Letterario Neritonensis, dopo la presentazione di “Elogio della bocciatura”, sembrava uno di quei rari spazi in cui le parole non servono a impressionare, ma a scavare. Restavano le sedie leggermente spostate, i bicchieri dimenticati, le ultime voci basse: tracce minime di un incontro che aveva toccato qualcosa di più profondo di una semplice conversazione su un libro. Perché la bocciatura, in fondo, non riguarda la scuola. È una categoria dell’esistenza. L’uomo viene bocciato continuamente: dagli altri, dal tempo, dalle aspettative, persino dall’immagine che costruisce di sé. Eppure continuiamo a vivere in una civiltà che idolatra il successo come se coincidesse con il valore umano. La prestazione ha sostituito l’essere. Non ci si chiede più chi siamo, ma quanto valiamo. Federico Mello ha avuto il merito di restituire dignità filosofica alla caduta, mostrando come il fallimento sia spesso il momento in cui l’individuo incontra finalmente sé stesso. Perché il successo anestetizza, mentre la sconfitta costringe a pensare. È nel limite che l’uomo prende coscienza della propria verità. Ogni bocciatura interrompe l’illusione narcisistica di essere invulnerabili e ci mette davanti alla domanda essenziale: cosa resta di noi quando non riceviamo approvazione? In quella sala di Nardò si avvertiva quasi un bisogno collettivo di liberarsi dalla tirannia della perfezione. Le persone ascoltavano non per imparare a vincere, ma per capire come sopravvivere alle proprie crepe. Perché le crepe non sono anomalie dell’esistenza: sono l’esistenza stessa. Solo ciò che si incrina lascia passare la luce della coscienza. Forse è per questo che le persone più profonde custodiscono sempre una malinconia discreta: hanno imparato che la vita non premia necessariamente i migliori, ma quelli capaci di abitare il proprio fallimento senza farsene distruggere. Oggi tutto ci spinge verso l’esibizione della felicità, verso curriculum impeccabili e identità lucidate come vetrine. Ma un’esistenza senza cadute sarebbe sterile, priva di spessore umano. La bocciatura allora smette di essere un marchio d’inferiorità e diventa un’esperienza iniziatica. Non ci umilia: ci rivela. Alla fine della serata nessuno usciva davvero uguale a prima, perché certe parole, quando entrano nel punto giusto dell’anima, non producono entusiasmo ma consapevolezza. E la consapevolezza, quasi sempre, nasce da una ferita.