Turista picchiata per strada dal compagno, interviene automobilista e salva la donna. “Amareggiato dall’indifferenza”

PORTO CESAREO (Lecce) – Nota una donna mentre viene picchiata dal suo compagno per strada. Subito dopo la coppia si allontana in macchina e l’uomo si pone all’inseguimento dell’auto. A circa venti chilometri di distanza riesce a mettere al sicuro la malcapitata in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Mattinata di follia sulla Nardò-Avetrana, all’altezza dell’incrocio per Porto Cesareo.

Protagonista – secondo la sua definizione soltanto “un cittadino che ha fatto il suo dovere” – un professionista ben noto negli ambienti forensi del Salento: è l’avvocato Vito Antonio Margari, 53 anni, di Galatina, capace di un soccorso tanto tempestivo quanto complesso in uno dei tanti episodi di violenza di genere. E che, chissà con quali conseguenze si sarebbe concluso, senza il suo intervento. Consumato davanti a tanti testimoni che “hanno dimostrato tanta ma tanta indifferenza” sottolinea Margari.

Sono da poco scoccate le 10. L’avvocato è in macchina. Direzione mare. Ma la programmata giornata in spiaggia subirà un brusco cambio di programma. “Transitavo lungo la strada – racconta – quando noto al centro della strada una donna di mezza età. Chiede aiuto. Urla. Non capivo cosa dicesse perché solo con l’arrivo delle forze dell’ordine verrà accertata la nazionalità austriaca della donna. A pochi metri di distanza vedo un uomo: alto, pelato che afferra la compagna, la trascina per alcuni metri picchiandola a bordo strada. Poi la fa salire in macchina con la forza Subito dopo l’auto, con i due a bordo, si allontana”.

L’avvocato rimane lucido. Comprende che la donna è in pericolo e monta in auto anche perché lui continuava a picchiare la compagna. “Io li inseguo, intanto contatto il 112 e seguo l’auto (un modello Ford). La donna è chiaramente in pericolo. Sporge la mano fuori dal finestrino, mimando gesti di aiuto”. L’auto, a quel punto, arresta la propria corsa al termine della pista automobilistica Prototipo, alla periferia di Nardò, a quasi venti chilometri di distanza dal punto in cui era partito l’inseguimento. “Il conducente dell’auto – continua l’avvocato – scende dall’auto. Correndo si avvicina a me. Io mi allontano. Mi rimetto in macchina. Cerco l’aiuto di qualche automobilista di passaggio. Nessuno, però, si ferma. Solo grazie a due contadini riusciamo a salvare la donna e ad allontanarla dal suo compagno mentre lui continua a picchiarla nonostante la donna sia a terra”. L’avvocato, come priorità, ha quella di tranquillizzare la donna.

È spaventata, intimorita. Non crede neppure che qualcuno sia lì per aiutarla. “Tranquilla – le dice l’avvocato, rassicurandola – è tutto finito” mentre gli altri due automobilisti bloccano il compagno in attesa che arrivino le forze dell’ordine. Sul posto, dopo pochi minuti, sopraggiungono gli agenti di polizia di Nardò e una gazzella dei carabinieri. La posizione dell’uomo è al vaglio degli investigatori. Mentre un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure alla donna. Spaventata, terrorizzate e ferita. “Non ho fatto nulla di eccezionale – si schernisce l’avvocato se gli si fa notare il coraggio dimostrato – io mi sono comportato come qualsiasi altro cittadino. Certo, nutro profonda amarezza per l’indifferenza dimostrata da tanti automobilisti quando a gesti e con la voce chiedevo ripetutamente aiuto perché quell’uomo era una furia”.