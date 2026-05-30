Calcio, Soleto-Olympique Lecce: l’appello cambia il quadro disciplinare. Ridotte le sanzioni a società e tesserati. Zollino disponibile per la finale playoff

SOLETO – Arrivano importanti novità dal fronte della giustizia sportiva per la Polisportiva D. Calcio Soleto alla vigilia della finale playoff di Seconda Categoria contro il Melissano. La Corte Federale d’Appello della FIGC ha infatti accolto parzialmente il reclamo proposto dalla società e dai tesserati coinvolti, riformando in maniera significativa la decisione emessa in primo grado dal Tribunale Federale Territoriale a seguito dei fatti di cui alla partita tra il Soleto e l’Olympique Lecce del 19 ottobre scorso.

Determinante il lavoro difensivo dell’avvocato Vincenzo Russo, che ha rappresentato la società, Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino davanti alla Corte Federale d’Appello, ottenendo una consistente riduzione delle sanzioni originariamente inflitte.

Nel dettaglio, il Tribunale Federale Territoriale aveva condannato la Polisportiva D. Calcio Soleto al pagamento di un’ammenda di 1.000 euro, Marco Malerba alla squalifica fino al 30 novembre 2026, Alessandro Zollino alla squalifica per 12 giornate e Lorenzo Zollino alla squalifica per 4 giornate.

La Corte Federale d’Appello ha invece rideterminato le sanzioni riducendo l’ammenda della società a 800 euro, anticipando di due mesi il termine della squalifica di Marco Malerba, fissata ora al 30 settembre 2026, e diminuendo sensibilmente anche le squalifiche dei due fratelli Zollino: da 12 a 8 giornate per Alessandro e da 4 a 2 giornate per Lorenzo, nonché disponendo la restituzione delle spese di giustizia anticipate dei reclamanti.

Un risultato che conferma la validità delle tesi sostenute dalla difesa e che assume particolare rilevanza sul piano sportivo. Lorenzo Zollino, infatti, ha già scontato le due giornate di squalifica nelle more del procedimento d’appello e potrà quindi essere regolarmente impiegato nella finalissima playoff contro il Melissano, appuntamento decisivo per le ambizioni della formazione salentina.

La decisione della Corte restituisce dunque al Soleto un’importante pedina per la gara più attesa della stagione e rappresenta, allo stesso tempo, un significativo alleggerimento del quadro sanzionatorio a carico della società e dei suoi tesserati. Con la vicenda disciplinare ormai definita e con il recupero di Lorenzo Zollino, il Soleto può ora concentrarsi esclusivamente sul campo, dove domani si giocherà una fetta importante del proprio futuro sportivo.