Le Previsioni Meteo del prossimo weekend 30-31 Maggio 2026

Puglia

Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno per lo più sereni ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito.

AL CENTRO

Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole.