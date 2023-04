Leverano è tra i comuni italiani il più generoso nella donazioni di organi

LEVERANO (Lecce) – In un’indagine condotta dal Centro Nazionale Trapianti LEVERANO è al primo posto in Puglia per donazione di organi e tessuti e al terzo posto tra i comuni italiani, compresi tra i 5 e i 30 mila abitanti, nella donazione di organi.

L’indice di dono, calcolato sull’adesione alla donazione della popolazione residente in fase di rilascio o rinnovo del documento d’identità, è per il Comune di Leverano l’83,39%.

Il Sindaco di Leverano Marcello Rolli esprime con grande orgoglio tutta la sua soddisfazione per la comunità leveranese: “Ringrazio, per questo prezioso lavoro, la responsabile e i funzionari del mio ufficio anagrafe e tutte le cittadine e i cittadini, che con la loro adesione, hanno donato speranza a tante persone. Il prossimo 16 aprile ricorrerà la Giornata nazionale per la donazione ed il trapianto di organi e tessuti, è importante ricordare che al rilascio o al rinnovo della nostra carta d’identità è possibile dichiarare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti”.

Per acconsentire alla donazione si può consultare il seguente link:

http://rpu.gl/yKOhp