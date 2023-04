Nella cittadina natale del venerabile un’altra tappa dell’ “Anello del Bello” tre giorni di appuntamenti ad Alessano

ALESSANO (Lecce) – La Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che nei giorni del 19, 20 e 22 Aprile ad Alessano, in occasione del XXX Anniversario del Dies Natalis del venerabile Don Tonino Bello, si svolgerà una delle tappe de “L’Anello del Bello”, unico cammino ad anello in Puglia e candidato all’Atlante dei Cammini di Puglia.

L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto “In memoria del Bello”, con il contributo della Regione Puglia – Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Comune di Alessano, della Diocesi Ugento – S. Maria di Leuca e della Fondazione “Don Tonino Bello”.

Il programma delle iniziative per ricordare la figura del Vescovo di Molfetta, prevede per Mercoledì 19 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso la Chiesa Collegiata “SS.mo Salvatore”, si svolgerà “SIT IN – Raccontaci il tuo Bello: raccolta di testimonianze su don Tonino”. Giovedì 20 aprile, alle ore 11.00, al Cimitero di Alessano, nei pressi della Tomba del Venerabile, si svolgerà la Celebrazione del XXX anniversario del Dies Natalis di don Tonino Bello con gli studenti delle Scuole Medie di Alessano e degli Istituti Scolastici “Salvemini” e “Don Tonino Bello” di Alessano con le riflessioni di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, e Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”. Al termine della manifestazione verrà consegnato il PanBello, esperienza sensoriale per scoprire il “gusto” che per don Tonino aveva la sua terra “povera e umile”. Sabato 22 aprile alle ore 17.30, presso la Chiesa Collegiata “SS.mo Salvatore”, sarà possibile partecipare alla “Riflessione su “Don Tonin, Santo dei nostri giorni”, a cura di Don Gionatan De Marco. Presentazione dell’Anello del Bello e consegna del “Sigilllum” alla Comunità di Alessano. Al termine alle ore 18.30, nello stesso luogo sacro si svolgerà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, e l’ inaugurazione della Pietra Miliare da parte di Osvaldo Stendardo, Sindaco di Alessano. Dal 16 al 23 Aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, presso Palazzo Legari, in Via Alessio Comneno,46 sarà possibile ammirare la Mostra “Il Potere dei Segni”. “L’Anello del Bello” è un cammino giubilare con un percorso culturale e spirituale sul pensiero e la spiritualità di don Tonino Bello, che geograficamente forma un anello che parte e torna a De Finibus Terrae e che attraversa il territorio del Capo di Leuca toccando i luoghi che hanno formato la personalità e la spiritualità di don Tonino Bello. L’iniziativa ha preso avvio a Salve lo scorso 26 febbraio e dopo Ugento e Barbaro del Capo, frazione di Morciano di Leuca, Collepasso, Tricase, e S. Maria di Leuca – De Finibus Terrae, raggiunge Alessano.

Diversi i luoghi che nella sua città natale ricordano il Vescovo di Molfetta: la casa dove è nato, di fronte alla splendida Chiesa della Collegiata “SS.mo Salvatore”, fino al ‘800 sede vescovile, che lo ha visto fanciullo e poi celebrare la sua prima Santa Messa, anche il Convento dei Cappuccini, dove pregava davanti all’originale altare in legno di pregevole fattura, e infine la sua tomba, dove la mattina del 20 aprile pregò Papa Francesco, prima di ricordarlo a venticinque anni della sua scomparsa, davanti a decine di migliaia di fedeli giunte ad Alessano da tutta la Puglia.

Link Sponsorizzato