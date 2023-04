Nuova aggressione nel carcere di Lecce: un detenuto rompe il setto nasale ad un agente, picchiato anche un ispettore. Allarme Osapp

LECCE – Continuano le criticità e le tensioni nel carcere di Lecce: ancora un episodio di violenza nel mondo penitenziario pugliese. Sono stati aggrediti, nelle scorse ore, un agente e un ispettore di polizia penitenziaria.

A darne notizia Pasquale Montesano, Segretario Generale Aggiunto, e Ruggiero Damato, Segretario Regionale:

“Ci risiamo! – scrivono in un comunicato stampa – È di nuovo il turno di Lecce: un detenuto del reparto R1 accompagnato al reparto infermeria per terapia insulinica, durante il rientro al reparto si è scagliato con inaudita violenza nei confronti di un poliziotto penitenziario aggredendolo con un pugno in pieno volto provocandogli la rottura del setto nasale e successivamente ha innescato con l’ausilio di altri detenuti una vera e propria manifestazione di protesta aggredendo l’ispettore di sorveglianza con calci e pugni creando momenti di forte tensione e rischio per la sicurezza interna e per gli operatori di servizio.

Per quanto ci è dato conoscere, alla base dei fatti, presumibilmente, solo comportamenti pretestuosi per creare disordini, non solo, tanto da indurre a pensare ad una strategia destabilizzante del sistema, da parte di una criminalità organizzata che continua a persevare sotto questo aspetto. L’Osapp protesta contro la politica di governo e “un’amministrazione non in grado di porre fine alle continue torture che subisce il personale”.

“In questa circostanza, i turni massacranti di servizio che mettono a dura prova la tenuta psicofisica del personale hanno un ruolo importante – spiegano i dirigenti- Volendo tracciare un quadro della situazione negli istituti penitenziari italiani si può affermare che le carceri italiane sono vere e proprie palestre del crimine e una ‘discarica’ attraverso la quale si allontanano dalla società determinati soggetti.

Deve far riflettere gli organi istituzionali e la politica (se esiste) sulla necessità di intervenire in maniera esemplare per sconfiggere la criminalità organizzata nelle strutture carcerarie, che continua ad offendere lo Stato e le proprie istituzioni e costituisce grave pericolo anche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il tempo delle attese e delle promesse è finito da un pezzo: la politica, il Ministro Nordio , il capo del DAP Pre.te Giovanni Russo, la direzione generale e il provveditorato Puglia devono attivarsi con immediatezza con iniziative decise e risolutive non più rinviabili e devono dare immediata esecuzione degli incrementi necessari in attesa di definitive assegnazioni al termine dei corsi di formazione in atto.

Cla gestione del sistema penitenziario e il lavoro della Polizia penitenziaria versino in condizioni indegne lo diciamo da tempo, ma quello che è paradossale è che lo hanno sostenuto spesso politici e governanti senza che da ciò siano derivate soluzioni concrete. Alla Presidente Giorgia Meloni,al ministro della Giustizia On.le Carlo Nordio e i suoi sottosegretari chiediamo allora semplicemente consequenzialità. A partire dalle assunzioni straordinarie di Poliziotti penitenziari che possano colmare i vuoti organici di oltre 7.000 unità.

Il sistema penitenziario dovrà essere fra le priorità del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del governo che dovrà impegnarsi a fare per la Puglia uno studio approfondito sulle carceri agonizzanti: sarà necessario allestire una sala rianimazione con immediatezza e bisognerà mettere in campo immediati e tangibili provvedimenti”.