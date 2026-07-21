Santa Rosa nella morsa di blatte, topi e degrado: i residenti chiedono interventi immediati

LECCE – Blatte che compaiono sui marciapiedi e vicino alle abitazioni, topi avvistati tra le strade e, in alcuni casi, trovati morti sull’asfalto. Poi erbacce, escrementi di piccioni, sacchetti e rifiuti abbandonati. A Santa Rosa cresce la protesta dei residenti, esasperati da una situazione che con le temperature elevate di questi giorni diventa ancora più difficile da sopportare e alimenta preoccupazioni anche sul fronte igienico-sanitario.

Le segnalazioni si moltiplicano in diverse zone del quartiere e la richiesta rivolta all’amministrazione comunale e all’Acquedotto pugliese è quella di accelerare gli interventi. Chi vive a Santa Rosa racconta di un problema che non può essere affrontato soltanto con operazioni occasionali: servono pulizie più frequenti, sfalcio delle erbacce, rimozione tempestiva dei rifiuti e soprattutto azioni incisive contro la proliferazione di blatte e roditori.

A complicare il quadro contribuisce l’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti lungo le strade. Sacchetti lasciati fuori dai contenitori, avanzi alimentari e materiali di ogni genere diventano, soprattutto con il caldo, un richiamo per topi e insetti. Una situazione che esaspera ulteriormente gli abitanti, costretti a convivere con cattivi odori e condizioni di degrado che interessano anche marciapiedi e spazi pubblici. La preoccupazione aumenta perché le temperature estreme accelerano i processi di decomposizione dei rifiuti e possono favorire la presenza degli infestanti. Da qui l’appello affinché Comune e Acquedotto pugliese intervengano ciascuno per le proprie competenze, evitando rimpalli e mettendo in campo un piano coordinato.

Il problema, del resto, non riguarda soltanto Santa Rosa. La proliferazione di blatte e roditori è stata affrontata nei giorni scorsi anche in un incontro promosso dal presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, con i sindaci del territorio e i rappresentanti di AQP. Dal confronto è emersa la disponibilità dell’Acquedotto pugliese a intensificare le attività, con interventi straordinari sulle reti di fogna nera e bianca. È stato inoltre predisposto un calendario delle operazioni, pubblicato sul sito della Provincia, mentre ulteriori attività di derattizzazione e deblattizzazione dovrebbero interessare i territori maggiormente colpiti.

Per gli abitanti di Santa Rosa, però, adesso servono soprattutto risultati concreti e visibili. La richiesta è di intervenire prima che il caldo e il perdurare delle condizioni di degrado rendano ancora più difficile la situazione. Pulizia e disinfestazione dovranno procedere parallelamente, ma resta anche il nodo dei comportamenti incivili: qualsiasi intervento rischia infatti di essere vanificato se continueranno ad accumularsi rifiuti e resti alimentari lungo le strade.

Dal Comune viene assicurato che le operazioni sono già in corso, mentre per gli interventi straordinari sulle reti fognarie viene richiamata la competenza dell’Acquedotto pugliese. A spiegare la posizione dell’amministrazione è l’assessore all’Ambiente Severo Martini: “In questo momento stiamo intervenendo a Santa Rosa con lo sfalcio e cercando di rimuovere i rifiuti abbandonati per strada. Il problema non è il Comune di Lecce: noi facciamo quello che possiamo. Mi rendo conto che la situazione è difficile, soprattutto con questo caldo. L’AQP deve occuparsi della disinfestazione straordinaria. Ci sono precise competenze sulla fogna nera e bianca. Il presidente della Provincia ha convocato i vertici dell’Acquedotto pugliese per chiedere interventi straordinari insieme a tutti i sindaci della provincia”.