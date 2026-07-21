Caprarica si prepara per la Festa te la Uliata

Caprarica celebra i vent’anni della “Festa te la Uliata”: tre giorni tra sapori, musica e solidarietà

di Maria Taccogna

CAPRARICA DI LECCE – Tutto pronto per il ritorno della “Festa te la Uliata”, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate salentina, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della ventesima edizione. Dal 31 luglio al 2 agosto, il piccolo centro della Grecìa Salentina si trasformerà in un punto d’incontro per migliaia di visitatori, richiamati dalla tradizione gastronomica, dalla musica dal vivo e da un forte messaggio di solidarietà.

La manifestazione, dedicata alla tipica puccia con le olive nere, prodotto a marchio De.C.O. e simbolo della cucina contadina locale, è organizzata dall’ASD Cantieri Caprarica in collaborazione con ActionAid Lecce, realtà che da anni lega l’evento a iniziative di carattere sociale e solidale, rendendo la festa non solo un’occasione di svago, ma anche di sensibilizzazione e partecipazione.

Per tre serate il paese offrirà un ricco percorso enogastronomico con stand dedicati ai sapori della tradizione salentina. Oltre alle immancabili uliate appena sfornate, i visitatori potranno degustare bruschette, pittule, pezzetti al sugo, arrosti di carne, pasta al pentolo, fritture di pesce, dolci tipici, vino del territorio e birra alla spina.

Non mancheranno gli spazi dedicati all’intrattenimento con mercatini, area giochi per bambini, drink zone e la “PodCap Zone”, dove i giovani dei Cantieri ActionAid animeranno la manifestazione con talk, interviste, dirette, dj set e la tradizionale “Gara dello sputo del nocciolo”, appuntamento ormai diventato un simbolo della festa.

Ad accompagnare le tre serate sarà un programma musicale pensato per tutte le età. Venerdì 31 luglio saliranno sul palco il Gruppo Folk2000 & Scianari, seguito dal party italiano dei Polaroid by 88Max. Sabato 1° agosto spazio alla pizzica degli Alla Bua e al concerto de I Komandanti, storica tribute band dedicata a Vasco Rossi. La chiusura, domenica 2 agosto, sarà affidata alla pizzica di Salvatore Galeanda e alla Tekemaya’s Band, che farà ballare il pubblico con i grandi successi della musica italiana.

Dopo vent’anni, la “Festa te la Uliata” continua a rappresentare un esempio di come tradizione, valorizzazione del territorio e impegno sociale possano convivere in un unico grande evento, confermandosi tra le manifestazioni più attese e partecipate dell’estate nel Salento.