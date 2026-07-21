Maltrattò e cercò di violentare la ex: finisce in carcere. Deve scontare oltre 3 anni dietro le sbarre

MATINO (Lecce) – Tre anni e sei mesi di reclusione. C.R., originario di Matino, è stato accompagnato in carcere il 16 luglio scorso. Con sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello di Lecce e infine dalla Corte di Cassazione, l’uomo è stato condannato per aver maltrattato la ex moglie e tentato di violentarla.

Comportamenti da una gelosia incontrollata, fino ad appostarsi davanti al posto di lavoro della ex moglie, sceneggiate davanti ai suoi clienti e fino ad arrivare a dirle che doveva denudarsi perché era solo sua e a minacciarla di buttarla giù dal balcone se non si fosse sottoposta a rapporti sessuali.

Le condanne dell’uomo per maltrattamenti in famiglia che hanno assorbito anche il resto di atti persecutori, nonché per tentata violenza sessuale, sono consistite in una sfilza di azioni umilianti ai danni della ex moglie, con insulti sessisti e minacce, tra le quali anche quelle che le avrebbe portato via il figlio minore qualora lo avesse denunciato.

Tra le altre condanne, e’ stata inflitta a C. R. anche quella del pagamento di una provvisionale di 10.000 euro in favore della parte civile, difesa dall’avvocato Mauro Marzano.