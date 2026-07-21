Sul banco degli imputati per presunta truffa di 800mila euro per i lavori di efficientamento energetico: assolto

GALATINA (Lecce) – Secondo l’accusa avrebbero compilato carte false per dichiarare di aver effettuato i lavori in sei progetti di efficientamento energetico in vari comuni per intascare un finanziamento di quasi 800mila euro. Sotto inchiesta erano finiti Pantaleo Caputo, 64 anni, di Nardò, amministratore unico e socio unico del 29 aprile 1997 della “Costruzioni Generali” e Pierantonio Fiorentino, 46, di Galatina, legale rappresentante della “Efficienza Energia spa”, società di consulenza della “Costruzioni Generali srl”. Il primo – Caputo – ha scelto la messa alla prova mentre il secondo – Fiorentino – ha affrontato un processo con rito ordinario concluso con un’assoluzione piena così come stabilito dal giudice monocratico Marco Mauro Marangio nonostante una richiesta di condanna di 2 anni e 9 mesi.

La società di consulenza, secondo le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza, sarebbe stata incaricata dalla Costruzione Generali di predisporre e inviare la documentazione al G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) per dichiarare falsamente di avere effettuato i lavori rientranti in 6 progetti di efficientamento energetico nei comuni di Casarano, Veglie, Miggiano, Corsano, Massafra, Castrì di Lecce, Ceprano (in provincia di Frosinone) e Matera e nel richiedere quindi di verificare e certificare ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre del 2012 i risparmi energetici conseguiti da questi progetti allegando la relativa documentazione.

In tal modo il G.S.E. avrebbe comunicato al GME (Gestore dei Mercati Energetici spa) di stanziare 6029 titoli di efficienza energetica in favore della Costruzioni Generali che così avrebbe ottenuto un finanziamento di 794mila e 397 euro con un danno per i Servizi Energetici Ambientali che aveva erogato il contributo. La difesa della società di consulenza, rappresentata dagli avvocati Alexia Pinto e Giancarlo Dei Lazzaretti, ha evidenziato, anche per il tramite di una corposa memoria difensiva, che Fiorentino fosse esclusivamente un consulente tecnico – amministrativo incaricato da costruzioni Generali srl di predisporre e trasmettere a GSE la documentazione necessaria per ottenere TEE senza alcun ruolo nella realizzazione dei lavori né nella verifica della loro effettiva esecuzione.

Questo anche perché come dimostrato dalla difesa il rapporto si fondava su un regolare contratto di prestazione d’opera che prevedeva che il consulente operasse esclusivamente sulla base dei dati dei documenti forniti dal committente. L’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che la documentazione era predisposta dal committente e il consulente Fiorentino provvedeva all’immissione dei dati. Che ha svolto esclusivamente attività di consulenza; ha sempre richiesto documentazione e integrazione al cliente senza trarre alcun tipo di vantaggio economico se non quello dettato dal compenso professionale.