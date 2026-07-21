Tromba d’aria sul litorale di Melendugno: danni nelle marine

MELENDUGNO (Lecce) – Un improvviso e violento vortice d’aria ha travolto in serata la fascia costiera adriatic attorno alle 21:30, quando una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale di Melendugno, sferzando in rapida successione le località di San Foca, Torre dell’Orso e Sant’Andrea.

La furia delle raffiche ha abbattuto un albero a Torre dell’Orso. Danni si registrano anche per le attività commerciali della zona.

L’emergenza ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie delle forze dell’ordine sono al lavoro a pieno ritmo per liberare le sedi stradali dai detriti e mettere in sicurezza le aree più a rischio.

Miracolosamente, a dispetto del maltempo, non si contano feriti tra i residenti e i tantissimi turisti che affollavano le marine e tutto è rientrato in poco tempo.