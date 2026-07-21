Tromba d’aria sul litorale di Melendugno: danni nelle marine

MELENDUGNO (Lecce) – Un improvviso e violento vortice d’aria ha travolto in serata la fascia costiera adriatic attorno alle 21:30, quando una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale di Melendugno, sferzando in rapida successione le località di San Foca, Torre dell’Orso e Sant’Andrea.
La furia delle raffiche ha abbattuto un albero a Torre dell’Orso. Danni si registrano anche per le attività commerciali della zona.
L’emergenza ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie delle forze dell’ordine sono al lavoro a pieno ritmo per liberare le sedi stradali dai detriti e mettere in sicurezza le aree più a rischio.
Miracolosamente, a dispetto del maltempo, non si contano feriti tra i residenti e i tantissimi turisti che affollavano le marine e tutto è rientrato in poco tempo.
- PoliticaSanta Rosa nella morsa di blatte, topi e degrado: i residenti chiedono interventi immediati
- CronacaSul banco degli imputati per presunta truffa di 800mila euro per i lavori di efficientamento energetico: assolto
- CronacaMaltrattò e cercò di violentare la ex: finisce in carcere. Deve scontare oltre 3 anni dietro le sbarre
- Prima PaginaLecce, definito l’avversario dell’ultima amichevole
- CronacaPaura a Pescoluse: sfuggono a un’aggressione in spiaggia, ma l'uomo ruba il marsupio
- Prima PaginaLecce, pazienza finita: Banda ancora bloccato, il club valuta provvedimenti