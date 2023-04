Puglia Sociale In: pronti i progetti dei 5 nuovi playground di quartiere

LECCE – Un campo da basket, un campo di calcio a 5, uno spazio per la ginnastica a corpo libero e il Calisthenics, un campo multisport e un campo da tennis: sono queste le destinazioni d’uso dei cinque playground previsti nell’ambito del progetto di “Chiesetta Balsamo – Aree per lo sport in città”, inserito in quello più ampio di Officine Mezzogiorno, finanziato con il programma regionale “Puglia Sociale In”. I cinque playground si trovano nel parco antistante la Chiesetta Balsamo, a Borgo Pace in via Gidiuli, a Borgo San Nicola nel Parco Baden Powell, nel quartiere Salesiani in Piazza Madonna di Medjugorie e nel quartiere Stadio in piazzale Pesaro.

I progetti definitivi degli spazi sportivi sono stati approvati nella seduta di oggi della giunta comunale, ma come riqualificare i quattro playground diffusi nei quartieri, oltre al campo da basket già previsto davanti a Chiesetta Balsamo, è stato deciso dall’Amministrazione insieme ai residenti in quattro giornate di ascolto, denominate “Parola al Quartiere”, che si sono svolte fra fine novembre e metà gennaio. Durante questi incontri, organizzati con Italiacamp, che affianca il Comune nel più ampio progetto di Officine Mezzogiorno, ai residenti è stata data la possibilità di dire a voce le proprie preferenze e di scriverle compilando un questionario somministrato anche on line sul sito istituzionale del Comune. Le destinazioni prescelte, quindi, sono state quelle indicate dalla maggioranza dei residenti nei quattro appuntamenti.

Nello specifico, nel parco di Chiesetta Balsamo, l’impianto attualmente inutilizzabile e privo di funzione verrà convertito in campo da basket effettuando la manutenzione del manto di impermeabilizzazione, realizzando la pavimentazione da gioco in resina sintetica, tracciando le linee di gioco, realizzando una recinzione perimetrale bassa, installando una reteperimetrale alta e i canestri da basket.

In Piazza Madonna di Medjugorie, il campetto, anch’esso attualmente inutilizzato e privo di funzione specifica, sarà trasformato in un campo multisport realizzando il manto di impermealizzazione e la pavimentazione in resina sintetica, tracciando le linee di gioco, realizzando la recinzione perimetrale bassa e la rete perimetrale alta e installando le attrezzature sportive.

Al Parco Baden Powell, l’impianto presente, attualmente adibito a campo da calcio a 5, diventerà un’area funzionale per esercizi a corpo libero e Calisthenics rifacendo il manto superficiale di pavimentazione in resina sintetica, sistemando la recinzione perimetrale bassa e installando le attrezzature sportive dedicate.

In via Gidiuli, sarà mantenuta l’attuale funzione dell’impianto come campo di calcio a 5 sistemando la recinzione perimetrale bassa e installando la rete perimetrale alta e le porte da calcetto che già mancavano.

Infine, in Piazzale Pesaro, sarà mantenuta l’attuale funzione di campo da tennis con una serie di interventi che ne miglioreranno la fruizione: manutenzione del manto superficiale di pavimentazione, revisione delle linee di gioco, manutenzione della recinzione perimetrale bassa e installazione della rete perimetrale alta, manutenzione delle attrezzature esistenti.

«Con questi 5 playground che riqualifichiamo e rendiamo nuovamente fruibili – dichiara l’assessore allo Sport e all’impiantistica sportiva Paolo Foresio – prende corpo la nostra ambizione di dotare tutti i quartieri della città di spazi dedicati allo sport e alla ginnastica a corpo libero, diversificando le attività per soddisfare i gusti di tutti. Come riqualificare i quattro campetti diffusi nei quartieri lo abbiamo deciso insieme ai residenti in quattro diversi incontri che sono stati un bel momento di partecipazione. Abbiamo accolto per ogni spazio le richieste avanzate dalla maggioranza e torneremo ad illustrare loro i progetti definitivi in un ulteriore momento di condivisione. Ringrazio Italiacamp per il supporto e la consulenza anche in questo percorso di ascolto».

