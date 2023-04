Xylella, Caroppo e D’Attis (FI): “Al via l’indagine conoscitiva della Camera su Xylella. Accolte nostre richieste”

ROMA – “A partire dalla prossima settimana la Commissione agricoltura della Camera dei deputati avvierà ufficialmente l’indagine conoscitiva sull’emergenza Xylella”. Ad annunciarlo sono i deputati di Forza Italia, Andrea Caroppo e Mauro D’Attis. “Si tratta di un passo fondamentale – proseguono i deputati – perché servirà a fare luce sui ritardi nella distribuzione delle risorse destinate al reimpianto degli ulivi, che sono bloccate in Regione e che gli olivicoltori aspettano da mesi, ma anche a programmare le attività da portare avanti sui territori martoriati dalla Xylella nel sud della Puglia.

Siamo felici che la Commissione Agricoltura abbia accettato tutte le proposte che abbiamo avanzato nelle scorse settimane d’intesa con il collega Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia in Commissione, che ringraziamo per essersi fatto promotore delle nostre istanze.

In particolare – continuano Caroppo e D’Attis – abbiamo chiesto e ottenuto che l’indagine conoscitiva si estendesse anche alle province di Lecce e Brindisi, che scontano ancor oggi dopo dieci anni i danni economici, ambientali e paesaggistici derivanti dalla gestione fallimentare dell’emergenza.

Inoltre abbiamo ritenuto fondamentale che fossero previste le audizioni del generale Giuseppe Silletti, primo e unico commissario straordinario per l’emergenza Xylella nominato dal Governo, e dei Presidenti del TAR Puglia-Bari e TAR Puglia-Lecce. Queste audizioni rappresentano un tassello importante per scongiurare che la zona del barese, la più produttiva dal punto di vista agricolo, subisca gli stessi danni che ora paga il basso Salento. Le strategie fallimentari di contrasto all’emergenza nel barese, infatti, rischiano di trascinare questi territori nelle stesse dinamiche che dal 2013 al 2018 hanno impedito al Salento di contrastare la diffusione del batterio.

Finalmente abbiamo l’occasione di aiutare gli olivicoltori pugliesi e immaginare e progettare il recupero paesaggistico del Salento, per una rinascita economica, paesaggistica e culturale”, concludono i parlamentari forzisti.