Controlli della Polizia sulla velocità lungo le strade salentine, ecco il calendario per la prossima settimana

Lecce – Nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali e per garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, la Sezione Polizia Stradale di Lecce rende nota la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità per la prossima settimana, da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026.
Al fine di sollecitare una guida prudente e il rispetto dei limiti di velocità, le postazioni di controllo con apparecchiature autovelox saranno attive secondo il seguente calendario:
Lunedì 6 luglio: Strada Statale 101e Strada Provinciale 367
Giovedì 9 luglio: Strada Provinciale 367
Venerdì 10 luglio: Strada Statale 101
La Polizia Stradale invita tutti i conducenti alla massima prudenza, ricordando che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale non solo per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per tutelare l’incolumità propria e degli altri automobilisti. La sicurezza stradale è un obiettivo comune: guida con prudenza.
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