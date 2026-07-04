La ricetta del giorno: Linguine ai ricci e bottarga

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di linguine

10 grammi di bottarga

Olio extravergine d’oliva q.b.

le gonadi 30 ricci

2 spicchi di aglio

Procedimento:

Rosolare gli spicchi d’aglio nell’olio, aggiungere le gonadi di ricci e quasi tutta la bottarga. Allungare con l’acqua di cottura della pasta e, a fuoco dolce, fare addensare il sugo. Saltare nel sugo le linguine al dente e aggiungere la rimanente bottarga.