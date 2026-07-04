La ricetta del giorno: Linguine ai ricci e bottarga

Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di linguine
10 grammi di bottarga
Olio extravergine d’oliva q.b.
le gonadi 30 ricci
2 spicchi di aglio
Procedimento:
Rosolare gli spicchi d’aglio nell’olio, aggiungere le gonadi di ricci e quasi tutta la bottarga. Allungare con l’acqua di cottura della pasta e, a fuoco dolce, fare addensare il sugo. Saltare nel sugo le linguine al dente e aggiungere la rimanente bottarga.
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