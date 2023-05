Baroni: “Con lo Spezia come con la Lazio”. Le soluzioni per le assenze e la scelta dell’attaccante

LECCE – Se non è la partita della vita poco ci manca. Il Lecce domani affronta lo Spezia (che vuole tentare il sorpasso). Ci sono due squadre a confronto e due amici, Marco Baroni e Leonardo Semplici che da bambini giocavano insieme a calcio a Tavarnuzze, un piccolo borgo del Comune di Impruneta (FI). Per entrambe le compagini, però, la vittoria potrebbe rivelarsi determinante (valutandola successivamente); e quindi i due amici dovranno vivere da avversari quella che potrebbe rivelarsi la partita più importante del campionato.

C’è tensione tra la tifoseria giallorossa e nella squadra la pressione è avvertita con grande responsabilità.

I giocatori del Lecce sono giovani e questo può essere un punto di forza, ma al contempo anche di debolezza, perché psicologicamente bisogna avere forza di mantenere lucidità, esserci con la testa e scrollarsi da dosso i pensieri negativi. “Bene la pressione – dice Baroni – che fa parte del nostro lavoro, ma prima di tutto dobbiamo stare uniti, fare quadrato e restare concentrati”.

Attenzione, voglia, concentrazione; sono questi gli ingredienti che servono spiega il mister, che ricorda come la squadra ha approntato la Lazio

“Affrontiamo sul nostro campo una squadra che sta bene e che ha valori importanti, dobbiamo concentrarci su questo match. La nostra prestazione a Roma è stata sotto gli occhi di tutti ed è una prestazione ripetibile. Lo Spezia ha valori assoluti e anche individualità importanti. Sono partite che si vincono con la compattezza. Con il pensiero positivo. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà. L’importante è credere e andare forte nella compattezza e nell’aiuto”.

Il Lecce che ha affrontato la Lazio è stato diverso da quello che ha affrontato il Verona. L’allenatore spiega che non è una questione di prestazione della sua squadra, ma di una sorta di riflesso del modo di giocare dell’avversario

“Io cerco di aiutare a comprendere alcune partite – dice l’allenatore- Per essere aggressivi ci vuole una squadra che giochi. Lo Spezia gioca, il Verona calcia. E noi con il Verona eravamo costretti a rincorrere il pallone. È stata una partita completamente diversa. Domani affrontiamo una squadra che gioca. L’episodio, l’attenzione, la corsa indietro, la compattezza faranno la differenza”.

Per tutto il campionato Baroni ha sempre protetto i suoi dagli insuccessi- che esistono sul campo come nella vita – e anche dall’eccesso di complimenti, perché anche quelli potevano danneggiare i suoi ragazzi (forse anche più dei primi).

“Qualsiasi peso – ha spesso detto il mister – preferisco portalo io, loro devono solo avvertire la tensione in modo positivo”.

Fare della tensione un’arma in campo, insomma; un modo per “andare forte”, espressione che spesso usa Baroni

”Il nostro lavoro è questo, ma ci piace. La squadra va alleggerita, ma la squadra deve avere testa libera. Non possiamo nascondere l’importanza del match di domani, ma all’intento di questa importanza troveremo la soluzione. I giocatori devono crescere anche da questo punto di vista. Dobbiamo essere tutti insieme con il nostro pubblico, con la compattezza che serve; è lì che troveremo il risultato”.

Le assenze di Hjulmand (infortunato, ma sarà in panchina per sostenere la squadra) e Banda (squalificato) impone delle scelte quasi obbligate, anche se l’allenatore si riserva di fare altre valutazioni

“Per l’assenza di Hjulmand ho in mente due-tre soluzioni, vedremo. L’assenza di Lamec ci porta caso mai ad avere un ricambio un’alternativa diversa. Ma io non guardo chi non c’è. Di Francesco sta benissimo. Lo stesso Gabriel. La squadra da questo punto di vista può assorbire queste assenze. Per quanto riguarda le due punte, Colombo a Roma mi è piaciuto, Assan (Ceesay) è un giocatore diverso, lo sapete, ma la partita è lunga, entrano tutti. Noi abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti. La squadra può assorbire le assenze. Noi non dobbiamo temere nulla, mai… mai”.

PROBABILE FORMAZIONE

Falcone;

Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo

Gonzalez, Blin, Oudin;

Di Francesco, Colombo, Strefezza.

DIFFIDATI: Colombo, Gendrey

SQUALIFICATI: Banda