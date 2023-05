È la partita n. 400 del Direttore Pantaleo Corvino con il Lecce. Nelle 20 partite in casa della Lazio, per i giallorossi 1 vittoria, 7 pareggi e 12 sconfitte

Per la 35esima giornata (16esima del girone di ritorno) la Lazio ospita, dopo tre anni e mezzo, il Lecce allo stadio Olimpico. Fu inaugurato il 17 maggio 1953 con la partita Italia – Ungheria (0-3) e venne chiamato “Stadio dei Centomila”, dopo aver ospitato i Giochi Olimpici del 1960 fu ribattezzato “Stadio Olimpico”). È la 21esima volta che si gioca un Lazio – Lecce in campionato. Il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 20 partite (le prime cinque in Serie B e le ultime quindici in Serie A) è il seguente: 1 vittoria (un 1-2), 7 pareggi (tre 0-0, due 1-1, un 2-2 e un 3-3) e 12 sconfitte (due 1-0, un 2-0, tre 3-0, un 3-2, due 4-0, un 4-1 e due 4-2). I gol del Lecce sono stati, quindi, 16 e quelli della Lazio 44 (media di più di due a partita; solo in tre partite non ha segnato).

Nelle 15 partite giocate in Serie A il Lecce ha fatto registrare questi dati: 1 vittoria (un 1-2), 4 pareggi (uno 0-0, due 1-1 e un 3-3) e 10 sconfitte (due 1-0, un 2-0, due 3-0, un 3-2, un 4-0, un 4-1 e due 4-2). Le reti fatte dal Lecce sono state 14 e quelle dalla Lazio 35.

Link Sponsorizzato

Per il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo CORVINO questa con la Lazio è la partita n. 400 da dirigente del Lecce. Questo bel traguardo lo ha raggiunto con 212 partite in Serie A, 152 in B, 34 in Coppa Italia e 2 Play-off. Durante il suo “periodo giallorosso” il Lecce ha ottenuto nel Settore Giovanile clamorosi, straordinari, e storici risultati, ben SETTE TITOLI NAZIONALI (Giovanissimi Professionisti nel 2000, due Campionati Primavera nel 2003 e 2004, due Coppa Italia Primavera nel 2002 e 2005 e due Supercoppa Primavera nel 2004 e 2005). Sono stati i primi e, finora, gli unici SCUDETTI nella storia del Lecce.

Un solo allenatore giallorosso è stato capace di vincere in casa della Lazio; è stato Luigi De Canio nel 2011. Gli altri allenatori giallorossi che dal campo della Lazio, finora, sono riusciti ad evitare la sconfitta sono stati: Giovanni Di Marzio (2-2 nel 1980), il “romano” Carlo Mazzone (tre volte: 0-0 nel 1987, 0-0 nel 1988 e 0-0 1989), Zdenĕk Zeman (3-3 nel 2004), Mario Beretta (1-1 nel 2008), e Serse Cosmi (1-1 nel 2012); oggi sarà il turno di Marco Baroni?

Link Sponsorizzato

La partita con più spettatori fu quella che si giocò il 31 agosto 2003, alla prima giornata (finì con la sconfitta per 4-1 e fu il 100esimo ko fuori casa in Serie A); i presenti furono 47.760.

Una sola volta la partita non si è giocata allo stadio Olimpico. Il 17 settembre 1989 essendo lo stadio indisponibile perché interessato da importanti lavori di ristrutturazione in vista del Campionato Mondiale del 1990, si giocò allo stadio “Flaminio”; la Lazio vinse per 3-0

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate a Roma una sola volta. Il 30 agosto 1987, nell’ottavo girone eliminatorio, la Lazio dell’ex mister Eugenio Fascetti, davanti a 17.386 spettatori, sconfisse il Lecce di mister Carlo Mazzone per 1-0 in virtù della rete al 44’ di Paolo Monelli. L’arbitro fu il signor Paolo Bergamo di Livorno.

È la quinta volta che il Lecce gioca fuori casa una partita in Serie A nel giorno di venerdì (tra casa e fuori è la nona). Nei quattro precedenti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

È la prima volta che un Lazio – Lecce si gioca nel mese di maggio. Tranne in marzo si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica (sei in aprile, tre in ottobre e novembre, ecc.).

Nella sua storia il Lecce ha giocato fuori casa nel giorno 12 maggio le seguenti cinque partite (tutte di campionato): nel 1963, in Serie C, in casa dell’Avellino ko per 2-1, nel 1974, in C, sul campo della Casertana 0-0, nel 1996, in C1, in casa dell’Albinoleffe (a Bergamo, ultima giornata e ultima partita di mister Antonio Toma sulla panchina del Lecce) ko per 2-1 e nel 2001, in A, sul campo del Verona 0-0.

La prima sfida tra le due squadre nella capitale risale a quasi 43 anni fa. Si disputò il 23 novembre 1980, all’11esima giornata, in Serie B. Fu la prima volta in assoluto che il Lecce mise piede nel famoso stadio “Olimpico” di Roma. In seguito a un grave illecito sportivo (società e giocatori della Lazio e del Milan, dietro compenso, avevano “concordato” il risultato di Lazio – Milan del 6 gennaio 1980; la Lazio fu sconfitta all’Olimpico per 2-1) la società biancoceleste (come anche il Milan) fu retrocessa d’ufficio in Serie B. Quello fu il primo grande scandalo nel nostro calcio che fu chiamato “calcioscommesse” o “totonero” che interessò società, dirigenti (il presidente del Milan Felice Colombo fu prima arrestato e poi radiato), giocatori e scommettitori. Rimasero implicate otto squadre di Serie A e cinque di B (tra queste anche il Lecce) e furono arrestasti con una clamorosa operazione alcuni dirigenti e calciatori (tra questi anche Claudio Merlo del Lecce).

Quel giorno i biancocelesti di mister Ilario Castagner si schierarono con: Moscatelli; Spinozzi, Citterio; Perrone, Pochesci, Mastropasqua; Viola, Sanguin, Chiodi, Bigon, Greco (37’ Garlaschelli). Il portiere di riserva dei laziali fu l’ex Aldo Nardin (nell’estate del 1976 era stato ingaggiato dal Lecce; giocò 123 partite subendo 69 reti). I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Giovanni Di Marzio (aveva sostituito quindici giorni prima l’esonerato Bruno Mazzia) giocarono, invece, con: De Luca; Lorusso, Miceli; Manzin (29’ Biagetti), Mileti, Re; Cannito, Improta, Bresciani, Maragliulo, Magistrelli (40’ Gardiman). La partita fu arbitrata dal signor Pier Luigi Magni di Bergamo. Il Lecce passò in vantaggio al 15’ con Carlo Bresciani, la Lazio capovolse il risultato con i gol di Chiodi al 63’ e di Viola al 70’, ma il Lecce cercò a tutti i costi il pareggio e l’ottenne al 73’ con Giovanni Re che fissò, così, il risultato finale sul 2-2.

La prima partita in Serie A si giocò il 30 aprile 1989, alla 26esima giornata. Il Lecce di mister Carlo Mazzone contro la Lazio di mister Giuseppe Materazzi (ex giallorosso e capitano negli anni Settanta), davanti a 28.935 spettatori, ottenne un pareggio (0-0).

Tra i pareggi vale la pena ricordarne uno che definire strano, rocambolesco o altro sarebbe riduttivo. L’11 dicembre 2004, alla 15esima giornata, in Serie A (di sabato e in notturna e dopo otto sconfitte di fila), davanti a 33.707 spettatori, la partita si chiuse con un beffardo 3-3. Il Lecce del presidente Quirico (Rico) Semeraro (Patron il padre Giovanni Semeraro) e di mister Zdeněk Zeman contro la Lazio del presidente Claudio Lotito e di mister Domenico Caso passò in vantaggio al 10’ con Babù e raddoppiò al 33’ con Valeri Bojinov, al 40’ Bojinov, con una splendida rovesciata, segnò il terzo gol, ma l’arbitro Gianluca Paparesta di Bari inspiegabilmente annullò la marcatura (nessuno capì il motivo, forse solo lui vide un fuorigioco?). Il primo tempo si chiuse, quindi sullo 0-2. Nella ripresa la Lazio al 51’ segnò con Rocchi e pareggiò al 69’ con Di Canio su calcio di rigore concesso per un fallo di Souleymane Diamoutene su Rocchi. Il Lecce, in grande giornata, segnò al 76’ ancora con Babù, ma al 78’ Di Canio, in una molto dubbia posizione di fuorigioco, segnò il gol del definitivo e immeritato, per i biancocelesti, 3-3. Per il signor Paparesta di Bari fu soltanto una giornata nera? Sta di fatto che il Lecce subì un vero e proprio scippo.

Vediamo brevemente l’unica vittoria del Lecce sull’allora campo-tabù della Lazio. Poco più di dodici anni fa, il 9 gennaio 2011, alla 19esima giornata (di domenica alle ore 15), i biancocelesti dell’ex mister Edoardo Reja, davanti a 25.621 spettatori, furono sconfitti per 1-2 dai giallorossi di mister Luigi De Canio. Queste le reti; 39’ autorete di Muslera (LA) (su tiro di Jeda palla prima sul palo poi sulla spalla del portiere e, quindi, in rete), 47’ Mauri (LA), 72’ Grossmuller (LE). Il Lecce giocò con: (4-3-1-2) Rosati; Tomovic, Gustavo, Fabiano, Mesbah; Munari, Vives, Grossmuller (85’ Ferrario); Bertolacci (68’ Coppola); Jeda, Ofere (82’ Corvia). L’arbitro fu il signor Nicola Pierpaoli di Firenze. Questa fu la vittoria n. 100 del Lecce in Serie A e anche la prima di quella stagione fuori casa (alla fine saranno quattro). I giallorossi ottennero la settima salvezza in Serie A.

L’ultima partita, risale, come già ricordato, a tre anni e mezzo fa. Domenica 10 novembre 2019, alla 12esima giornata, la Lazio di mister Simone Inzaghi sconfisse il Lecce di mister Fabio Liverani per 4-2. Le reti: 30’ Correa (LA), 40’ Lapadula (LE), 62’ Milinkovic-Savic (LA), 77’ rigore Immobile (LA), 80’ Correa (LA), 85’ La Mantia (LE). I biancocelesti si schierarono con: (3-5-2) Strakosha; Patric (72’ Bastos), Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (51’ Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa (86’ Berisha). I giallorossi risposero con: (4-3-1-2) Gabriel; Meccariello (86’ Rispoli), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (70’ Shakhov), Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar (73’ La Mantia), L’arbitro fu il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (Torino). Spettatori 35.000 (? … i dati non furono comunicati; i tifosi leccesi nel settore ospiti furono 3.074). Il rigore per la Lazio fu concesso per un fallo di mano di Marco Calderoni. Al 67’ per un fallo del serbo Milinkovic-Savic su Marco Mancosu fu concesso un rigore al Lecce. Del tiro s’incaricò il senegalese Babacar che se lo fece parare dal portiere albanese Strakosha. Sulla respinta del portiere si avventò come un falco Gianluca Lapadula e segnò; tutto regolare, ma non per il VAR che fece annullare la marcatura asserendo che Lapadula era entrato in area prima del tocco di Babacar … che ingiustizia !!!

Vittorio Renna