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Riavviato il percorso di trapianto rene nella ASL Lecce

Riunione operativa con il Centro Regionale Trapianti per la riattivazione del Centro Trapianti di Rene nel "Vito Fazzi" che entrerà nel Dipartimento Interaziendale Trapianti di Rene

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