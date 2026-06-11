Venerdì 12 giugno 2026 a Martignano conferimento cittadinanza onoraria a Pantaleo Corvino

MARTIGNANO (Lecce) – Si terrà venerdì 12 giugno 2026 alle ore 19.30, presso i giardini di Palazzo Palmieri a Martignano, la cerimonia pubblica di consegna della cittadinanza onoraria a Pantaleo Corvino, decretata dal Consiglio Comunale di Martignano con deliberazione n. 8 del 09/06/2026.

L’assise consiliare, esprimendo un sentimento di gratitudine e stima professionale, accoglie nella piccola comunità grika il concittadino onorario Pantaleo Corvino, riconoscendo l’altissimo valore professionale e sportivo dimostrato nel corso della sua carriera dirigenziale e, in particolare, per il contributo determinante e decisivo, assieme al Presidente Saverio Sticchi Damiani e ai soci dell’U.S. Lecce, alla realizzazione a Martignano di un complesso sportivo di circa 16 ettari di proprietà dell’U.S. Lecce, uno dei più rilevanti investimenti infrastrutturali in ambito sportivo a livello nazionale; riconoscendo altresì il prezioso contribuito offerto con visione, competenza e capacità progettuale a fare di Martignano un punto di riferimento strategico per lo sviluppo dello sport professionistico e giovanile nel territorio salentino; il prestigio e il lustro apportati al territorio attraverso i risultati conseguiti con l’U.S. Lecce, sia nel settore giovanile che nella prima squadra, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva e la reputazione nazionale del Salento.

Alla cerimonia interverranno il Presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani, il Sindaco di Martignano Prof. Luigino Sergio, il Presidente del Lecce Fan Club di Martignano Ivan Rielli e Pantaleo Corvino. Saluti istituzionali a cura di Enzo Rosato, Consigliere delegato per lo sport del Comune di Martignano. Introdurrà e coordinerà l’evento il giornalista Ludovico Malorgio.

Un riconoscimento, dichiara il Sindaco di Martignano Prof. Luigino Sergio, che vede in Pantaleo Corvino una delle personalità più autorevoli del calcio italiano ed europeo, storico dirigente sportivo e responsabile dell’area tecnica dell’U.S. Lecce. Il tributo premia il contributo determinante offerto ai successi del club giallorosso, tra cui due Scudetti Primavera, due Coppe Italia Primavera, una Supercoppa Primavera e le promozioni in Serie A conquistate nelle stagioni 1998/1999, 2002/2003 e 2021/2022.

Particolare rilievo viene attribuito al suo ritorno a Lecce nell’estate del 2020, ritenuto una svolta per la società, culminata con l’immediata promozione nella massima serie e con il successivo consolidamento del progetto sportivo. Corvino è inoltre riconosciuto come uno dei principali promotori del centro sportivo di proprietà dell’U.S. Lecce e della scelta di Martignano quale sede strategica degli impianti, generando importanti opportunità di sviluppo e valorizzazione per il territorio.

Secondo l’amministrazione comunale, i risultati sportivi, professionali e progettuali raggiunti da Corvino hanno contribuito a rafforzare l’immagine del Salento a livello nazionale e internazionale.

Il sindaco infine evidenzia la significativa coincidenza tra il nome di Pantaleo Corvino e quello del patrono di Martignano, San Pantaleone, simbolo di un legame ideale con la comunità fondato sui valori dell’impegno, della dedizione e del servizio.

Ingresso gratuito.