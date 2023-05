Sicolo, CIA Puglia: “Aiutiamo l’Emilia Romagna e le sue aziende agricole a risollevarsi”

PUGLIA – Un aiuto concreto dalla Puglia agli agricoltori dell’Emilia Romagna. É quanto Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, chiede con una lettera indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. “Mai come in questa occasione serve unire le forze per aiutare la regione Emilia Romagna, e le sue imprese agricole, a superare questo tragico momento”, si legge nella missiva. “Sono pertanto a proporvi di destinare all’Emilia Romagna delle risorse economiche specifiche, magari attingendo da misure del Psr, per aiutare le imprese agricole” colpite dall’alluvione che ha distrutto vite umane e ha seppellito sotto acqua e fango migliaia di aziende del comparto primario.

“La regione Emilia Romagna, a causa dell’alluvione, sta facendo i conti con danni irreparabili, già stimati in oltre 1 miliardo di euro, tra campi completamente allagati, allevamenti persi, stalle e strutture distrutte, senza poter quantificare il disastro ancora sotto acqua e detriti, ma soprattutto il dolore per le vittime. A essere pesantemente danneggiato è anche il comparto agricolo, verso il quale servono azioni da mettere in campo subito per aiutare le aziende, oltre che azioni future per la ripresa e il ripristino delle condizioni di ordinarietà. Bisogna salvaguardare il sistema economico-produttivo del territorio, le filiere agricole locali a partire da quella frutticola”, ha scritto il presidente di CIA Agricoltori Italiani Puglia, Gennaro Sicolo.