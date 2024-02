A Copertino “InDipendenteMente” nuovo appuntamento del progetto di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico

COPERTINO (Lecce) – Nuovo appuntamento, martedì 27 febbraio ore 10.30 presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” di Copertino, con il progetto di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). InDipendenteMente, il finale del laboratorio teatrale diretto dall’attrice e pedagoga di Koreja Maria Rosaria Ponzetta con un gruppo di alunni del Liceo Artistico e Coreutico Statale “Ciardo-Pellegrino” di Lecce sarà presentato agli alunni del “G. Falcone” come azione concreta di sensibilizzazione e contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) promosso da Regione Puglia e Asl di Lecce e attuato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con quattro realtà teatrali del territorio, Teatro Koreja, Ura Teatro, Zero Meccanico e Alibi. Il progetto si realizza attraverso percorsi di laboratorio diretti da queste realtà in quattro Istituti Scolastici della Provincia di Lecce e sua volta con la presentazione dei risultati finali in altrettanti Istituti.

InDipendenteMente, questo il titolo della performance teatrale che i partecipanti hanno allestito partendo da alcune domande cruciali. Quali sentimenti attraversano una persona affetta da ludopatia, quali le libertà negate e quali falsi miti condizionano la nostra vita?

Solo la consapevolezza che nasce dalla conoscenza ci può aiutare a capire e demistificare i messaggi subdoli che ci vengono propinati dai mass-media, dal web, dai social, per provare ad avere una nuova visione delle cose, un proprio punto di vista.

Attraverso la condivisione di testi e canti, di informazioni e dati messi in discussione, gli alunni sulla scena cercheranno di comunicare, agli spettatori, la necessità di sviluppare un pensiero alternativo e autenticamente libero dai condizionamenti negativi.

“Dopo aver sollecitato i partecipanti ad approfondire il tema – afferma l’attrice e pedagoga Maria Rosaria Ponzetta – ed aver analizzato la sua pervasività nella vita di ciascuno, abbiamo elaborato un processo creativo che ha cercato di strutturare testi e azioni sul modello dell’Assemblea pubblica. A parer nostro infatti la rielaborazione collettiva di comportamenti socialmente inappropriati e vissuti individuali tormentati, non poteva che trovare soluzione nella forma teatrale che in sé sublima presa di coscienza, responsabilità e partecipazione.

In ogni passaggio i partecipanti sono stati resi protagonisti del processo, dalla scrittura dei testi alla scelta dei canti e alla gestualità, che io ho cercato di comporre e indirizzare verso una forma teatrale che ne valorizzasse la specificità e la coralità. Il risultato avrà una forma aperta agli interventi degli esperti e di quanti, fra il pubblico presente, vorranno dare il loro contributo”.

In “assemblea”: Amelie Brachet, Aurora Calò, Elioenay Aurora Cannoletta, Giulia Cavaliere, Clara Cazzella, Rebecca Colagiorgio, Ludovica Dell’anna, Martina Epifani, Vittoria Fantini, Mariagiulia Gravili, Noemi Longo, Ndeye Fatou Mbaye, Andrea Mello, Aurora Miglietta, Viola Maria Molendini, Aurora Montinaro, Maria Elena Munno, Claudia Rollo, Aurora Romano, Giorgio Scuro, Maristella Sundari Gelao, Alessia Tarantino