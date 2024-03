A Taviano finanziato il progetto di Note Libere con partner il Comune

TAVIANO (Lecce) – La città di Taviano taglia un ulteriore traguardo nell’ ambito dell’ associazionismo in un rapporto di stretta collaborazione con l’ Amministrazione Comunale; è stato infatti finanziato dall’ Assessorato al Welfare della Regione Puglia il progetto dell’ associazione culturale Note Libere ” Parole e Musica – percorsi formativi e spettacoli live verso una cittadinanza attiva e consapevole” relativamente all’ avviso pubblico ” Puglia Capitale Sociale 3.0″; un’ idea progettuale elaborata dall’ associazione Note Libere e dalla sua presidente Daniela Toma, che ha come partner ed ente patrocinante il Comune di Taviano, e di cui il piano economico finanziario è stato curato direttamente dalla Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero.

Altri soggetti partners del progetto inoltre sono : in primis l’ associazione Neroghí T. Carluccio, i comuni di Racale, Matino e Melissano che, unitamente alla Provincia di Lecce hanno anche fornito il loro patrocinio.

Obiettivo di fondo, come spiega la stessa presidente dell’ associazione, Daniela Toma, è quello di ” favorire relazioni più autentiche attraverso un coinvolgimento diretto, e abbattere quei pregiudizi che sovente generano violenza, discriminazione, abusi, attraverso percorsi formativi affidati a qualificate figure professionali e con il coinvolgimento delle scuole, eventi e spettacoli live dedicatati al tema progettuale, rappresentazioni artistiche del contatto con l’ altro avvalendoci del mezzo coreutico sotto la direzione di Serena Fossanova dell’ accademia nazionale di Danza di Roma. Una

serie di iniziative culturali e sociali allo scopo di promuovere e rafforzare una cittadinanza attiva e consapevole, di educare al senso civico, alla legalità, alla responsabilità sociale e alle relazioni di reciprocità “. E la Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero sottolinea l’ attenzione dell’ Amministrazione al terzo settore, come pure ” a quei fenomeni sociali ai quali non possiamo non garantire il nostro intervento. E ciò motiva il nostro impegno a sostenere qualificati progetti come quello di Note Libere che auspichiamo possa incidere nel nostro tessuto culturale e sociale con un fattivo contributo alla promozione e alla realizzazione di quei valori che sono patrimonio comune e identitario della nostra Città “. E dello stesso tenore il commento del primo cittadino Giuseppe Tanisi che plaude all’ iniziativa di Note Libere e alle competenze della Presidente Previtero messe al servizio della Città: ” nella premiazione di questo progetto vi è anche il riconoscimento, oltreché del valore, della sensibilità e del dinamismo dell’ associazione Note Libere, anche della nostra attenzione al mondo dell’ associazionismo e della qualità della nostra attività culturale e di promozione sociale per la quale la nostra Taviano continua a distinguersi “.