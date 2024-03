Boxe, torneo esordienti: Marco Tommasi sugli scudi

Piccoli talenti crescono sul ring. Marco Tommasi si è imposto sul quadrato per ben due volte, in occasione della nuova edizione del Torneo Esordienti Puglia e Basilicata 2024, che si è svolta nei giorni scorsi a Brindisi. Il salentino tesserato per gli Amici del Pugilato di Lecce e allenato dal maestro Ilario Petrachi del Team MultiSport Petrachi, si è laureato campione regionale nella categoria Junior al limite dei 66 chilogrammi. Tommasi si è reso protagonista di un’ottima prestazione in semifinale contro Michele Ianzano facente parte del Team Mastrodonato, che gli ha spalancato la strada verso la finale. Guidato all’angolo dal maestro Toni Mannarini degli Amici del Pugilato e dal tecnico Ilario Petrachi del Team MultiSport di Soleto, il giovane boxeur ha fatto suo anche l’ultimo atto della competizione indetta dalla Federazione pugilistica italiana. In finale Tommasi ha avuto ragione di Gosuè De Comite del Team Francavillese. In attesa dei prossimi impegni, Marco Tommasi si gode il successo ottenuto a livello regionale, nell’ambito di una manifestazione che ha visto la partecipazione di diverse società pugilistiche del territorio pugliese e lucano. Per il ragazzo si profila un futuro radioso e i prossimi impegni sono già in scaletta. In quel di Brindisi, ha dimostrato sul ring di avere la stoffa del campioncino.

Link Sponsorizzato