“Museo storico del tarantismo” a Melpignano, ok della giunta regionale alle iniziative: 200mila euro per il 2024

MELPIGNANO – La Giunta ha approvato il sostegno della Regione Puglia alle iniziative proposte dal Comune di Melpignano (LE), con il contributo una tantum per l’anno 2024 di 200.000 euro, riconoscendo la somma al Comune, per il progetto del “Museo storico del tarantismo”, come previsto dalla legge regionale. Il Museo ha l’obiettivo di rappresentare il luogo fisico, reale e tangibile per scoprire e imparare la storia del gesto e dell’identità del Salento, offrendo un percorso espositivo adeguato ai visitatori, grazie alla raccolta di rari ed esclusivi documenti e mettendo a disposizione dell’intera comunità una preziosa collezione di opere composta da libri, incisioni, strumenti musicali e costumi, che vanno dal 1500 alla seconda metà del 1900.

Il “Centro di Documentazione sulle Musiche Popolari – Museo del Tarantismo”, che è allocato all’interno del Palazzo Marchesale De Luca, a Melpignano (LE), bene di interesse culturale, conserva fonti documentali (sonore, audiovisive e fotografiche) rappresentative della tradizione musicale ed etnomusicologica, digitalizzate per conservarle e renderle fruibili a pubblici diversi, allo scopo di restituirle alle comunità locali ma al contempo attirando artisti, ricercatori e studiosi in un’ottica di cantiere in fieri, aperto ad acquisire e digitalizzare ulteriore materiale, attraverso scambi con altri archivi e musei, aprendosi quindi alle musiche del Mediterraneo ma anche incentivando una nuova occupazione lavorativa nel campo musicale e musicologico tramite nuove produzioni artistiche originali.