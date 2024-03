LECCE – Una Pasquetta all’insegna della bellezza, con l’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Fulgenzio. All’offerta turistica della città si aggiunge, quindi, quella di un monumento unico, che non solo stupisce per la sua bellezza, ma permette di raccontare una città cinquecentesca che, spesso, viene sovrastata dalla rimodulazioe barocca. Il 1 Aprile sarà possibile ammirare il Ninfeo cinquecentesco di Fulgenzio Della Monica, da poco restaurato e riconsegnato alle visite, con il suo straordinario apparato decorativo realizzato con conchiglie. Il Ninfeo, richiamando gli ideali umanistici del suo costruttore, ispirati a sua volta ai miti classici delle acque, è uno dei più pregevoli esempi di architettura di svago di stampo signorile presenti in Puglia ed è, per la rarità delle sue decorazioni, un unicum in tutta la regione.

Il percorso di visita, che si sviluppa anche nell’aranceto storico, risale poi nella Pinacoteca Caracciolo, in cui sono esposte preziose tele barocche provenienti dai conventi francescani dell’antica Terra d’Otranto.

La visita al palazzo di Fulgenzio permette di completare la visione di oltre cinque secoli di arte leccese, che abbraccia anche il XX secolo grazie alle pitture murarie di Raffaello Pantaloni, in stile neogotico, che decorano l’attigua chiesa di Sant’Antonio .

Gli ingressi, a tariffa ordinaria, sono contingentati ogni 15 minuti, per gruppi di 15 persone, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.