La Puglia brilla al Gran Prix Emilia-Romagna di kata

Si è svolto ieri, a Castel Maggiore (BO), il Gran Prix Emilia Romagna di Kata, che ha visto la partecipazione di oltre 90 coppie giunte da ogni parte della penisola.

Per la Puglia ha partecipato, nel Kodokan Goshin Jutsu A2, la coppia formata da Giuseppe Maraschio (Judo Kodokan Poggiardo) e Lucio Luceri (Judo Club Olimpia Lizzanello), che alla loro prima esperienza insieme anno conquistato una splendida medaglia d’oro esibendosi in una impeccabile esecuzione.

Presente anche l’Arbitro internazionale Luigi Zito che ha officiato la competizione in qualità di giudice convocato.

La nostra regione ritorna così ai vertici delle competizioni di Kata sbaragliando una agguerrita concorrenza formata da coppie collaudate, risultato lusinghiero che lascia ben sperare per il futuro.

