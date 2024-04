Le previsioni meteo di domenica 28 aprile 2024

PUGLIA – Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli del tutto soleggiati. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge sparse al Nord-Ovest, neve oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, quota neve in rialzo oltre i 1600-1800 metri. In serata e nottata ancora maltempo al Nord-Ovest, asciutto altrove con molte nubi.

AL CENTRO



Al mattino al mattino locali piogge sulla toscana, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi nelle zone interne e asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con anche ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE