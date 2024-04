Osapp: “Tre aggressioni nelle carceri di Puglia, servono interventi urgenti’

PUGLIA – Tre aggressioni avvenute a distanza di poche ore nelle carceri di Taranto, Lecce e Foggia. Le vittime sono degli agenti di polizia penitenziaria aggrediti da detenuti o dopo essere intervenuti per aver provato a placare risse tra chi condivide le stesse celle. È quanto riferisce Pasquale Montesano segretario generale aggiunto dell’Osapp, l’organizzazione sindacale della polizia penitenziaria.

“22 Aprile presso la 4 sezione del Vecchio reparto della C.C. di Foggia un detenuto di origini baresi ha sferrato un violentissimo calcio al poliziotto preposto che soccorso da altro personale ha dovuto far ricorso al nosocomio cittadino dimesso con 10 giorni di prognosi .

24 Aprile a Lecce stando a quanto riferito sembrerebbe che nel tardo pomeriggio si sia verificata una colluttazione tra detenuti leccesi e baresi presso la 6 sezione del Reparto C2 verosimilmente scatenata da un abuso di sostanze alcooliche da parte degli stessi. Successivamente, durante le operazioni di accertamenti medici sui detenuti coinvolti, uno di essi, di origine leccese, ha colpito violentemente l’Agente di sezione al volto con un pugno, grazie all’immediato intervento dei colleghi ha evitato il peggio

26 Aprile a Taranto presso il reparto IONIO Alta Sicurezza detenuto di origini pugliesi , presumibilmente appartenente alla criminalità organizzata territoriale , al rientro da una video chiamata mentre il collega preposto al reparto si accingeva ad aprire la stanza di pernottamento e stato aggredito con calci e pugni in maniera violentissima , grazie all’intervento delle pochissime unita di servizio hanno evitato maggiori e più gravi conseguenze , il poliziotto accompagnato con urgenza presso il nosocomio cittadino gli e stato diagnosticato una frattura L4 con prognosi di 30 giorni , le motivazioni dell’azione sono ingiustificabili e ancora evidenziano le gravi carenze del sistema penitenziario in Puglia in particolare a Taranto ormai terra di nessuno come Foggia e Bari .

Quanto accaduto è da ritenersi di estrema gravità, purtroppo, non trascorre pressoché giorno che gli istituti penitenziari della Puglia non siano triste teatro di eventi critici quali aggressioni, risse e semi-rivolte tali, non solo, da rendere vano qualsiasi tentativo di rendere effettiva la funzionalità istituzionale del carcere, ma anche facendo diventare del tutto precarie e a grave rischio le condizioni di servizio e l’incolumità personale dei locali addetti di Polizia Penitenziaria nonché, per la totale assenza dei prescritti requisiti, la sicurezza interna delle strutture , e a Taranto questo sta succedendo .” Lo scrive in una nota Pasquale Montesano Segretario Generale Aggiunto OSAPP.

“Le ragioni di tali condizioni sono molteplici e annose e risiedono in primo luogo nella particolare tipologia della popolazione detenuta allocata nelle strutture composta da soggetti appartenenti alle varie “famiglie” associate ad una criminalità organizzata particolarmente attiva e cruenta nella regione Puglia , consociate o discordi tra loro, per una convivenza spesso impossibile all’interno delle stesse strutture penitenziarie e comunque di tale virulenza nei comportamenti da assumere addirittura comportamenti in violazione alle norme che disciplinano il regime penitenziario ormai inesistente come anche linee guida nella gestione di tale regime per la supremazia ormai conclamata di gran parte della popolazione detenuta .

Non ultima, infine, la gravissima carenza di Personale di Polizia Penitenziaria per un organico da tempo sottovalutato e sottostimato per una regione, quale la Puglia che presenta il duplice handicap del massimo sovraffollamento detentivo sul territorio nazionale e della diffusa presenza detentiva delle fazioni a maggiore rischio criminale, raggiunge, per gli istituti della Puglia, in particolare a Taranto punte di vero e proprio “panico”.

“Conclude Montesano ” ,Taranto Foggia e Bari , senza tralasciare tutte le strutture Pugliesi , necessitano nell’immediato interventi strutturali e di organici della polizia penitenziaria come di tutto l’apparato delle funzioni centrali oltre , ma di primaria importanza , una maggiore applicazione delle regole che disciplinano la vita di istituto della popolazione detenuta , pena , maggiori e più gravi conseguenze che qui scongiuriamo.”