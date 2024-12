“Costituente M5S ideata solo per il terzo mandato”. I 3 pilastri della “dura e pura” Laricchia per “salvare” i pentastellati dal “campo santo”

PUGLIA – “La costituente del Movimento 5 Stelle serve a Conte per superare il limite dei due mandati: ma tutto cambierà in peggio, diventerà sempre più partito, con Grillo sempre più debole”. Antonella Laricchia, la “dura e pura” attivista pentastellata della prima ora (l’unica consigliera regionale ad aver detto sempre di “no” alle avances del governatore Emiliano), si sente di condividere la visione di Alberto Siculella: “Dire che con il campo largo si sceglie il ‘campo santo’ è una verità incontestabile!”. Il dibattito sulla costituente voluta dal leader Giuseppe Conte, per mettere mano anche alle regole fondamentali, sta diventando sempre più infuocato. Le squadre pugliesi si dividono tra “puristi” e i “riformatori governisti del campo largo”.



“Di Battista e Raggi non potranno salvare il Movimento: è una partita le cui regole sono scritte dall’attuale leader”. Antonella Laricchia, cita le dichiarazioni di Di Maio, che ha dichiarato che Grillo ha ‘300 buone ragioni per non opporsi efficacemente all’attuale leadership’ (alludendo ai 300mila euro che vengono girate al fondatore a titolo di consulenze ndr) e che Conte gli porterà via pure l’argenteria. La consigliera ha ricordato quando si fece la contrattazione per l’interpretazione autentica. “Il Movimento 5 Stelle si salva se ripristina 3 pilastri: stop dopo il secondo mandato, basta con le alleanze con i vecchi partiti e utilizzo di un sistema come quello della ‘Piattaforma Rousseau’ per indirizzare anche le scelte di tutti gli eletti verso la reale volontà di tutta la comunità”. Il “no” alle alleanze non dev’essere categorico, spiega la consigliera regionale: “Si deve procedere per temi, ma non si possono fare alleanze a prescindere con un centrosinistra che è troppo eterogeneo e ti costringe a fare continui compromessi”. I pentastellati si giocano la sopravvivenza politica in un clima colmo di delusione per quella rivoluzione cominciata con uno tsunami di sdegno affondò l’establishment (lasciando a terra persino D’Alema) e finita con abbandoni, veleni e accuse incrociate.